Машков и Снигирь: российские актеры, которые “рвутся” в Голливуд

После первого сезона сериала «Молодой папа» съемки были на грани срыва. Для второго сезона нужен был новый виток. Чтобы сделать проект ярче, режиссер решил найти новых актеров. Так в сериале рядом с блистающим Джудом Лоу появилась хрупкая Юлия Снигирь.
Также Юлия снималась в фильме «Крепкий орешек» в 2013 году. Так что в Голливуде у российской актрисы уже давно протоптана дорожка.
Юрий Колокольников
Колокольников мечтает построить карьеру за гарницей, однакко признается, что сыграть кого-то кроме русского бандита, не так просто из-за стереотипов иностранцев насчет актеров из Росссии.
Поэтому роль в культовом сериале «Игра престолов» стала такой долгожданной. Юрию достался образ Стира – предводителя теннов, одного из враждебных кланов одичалых, который появляется в четвертом сезоне.
Владимир Машков
Фанаты сериала «Шпионка» сразу разглядели знакомое лицо в лидере террористов Милоше Крадиче. Именно его было поручено сыграть Владимиру Машкову. К слову, Машкову не привыкать в образу эксцентричного предводителя то добрых, то злых сил. Амплуа актера остается неизменным вне зависимости от страны-производителя.