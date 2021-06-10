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Машков и Снигирь: российские актеры, которые “рвутся” в Голливуд

Даня Виттиг
2 часа назад
Издание Variety опубликовало список российских актеров, которые могут стать успешными на мировом рынке. "Рамблер" узнал, кто уже начал строить карьеру на западе.
Машков и Снигирь: российские актеры, которые “рвутся” в Голливуд
Фото: кадр из сериалакадр из сериала
Среди перспективных актеров выделили Юрия Борисова, Александра Кузнецова и актриса Паулину Андрееву. Но есть и те, кто уже сотрудничал с западными режиссерами. Например, Юрий Колокольников («Игра престолов», «Довод»), Светлана Ходченкова («Шпион, выйди вон!», «Росомаха: Бессмертный»), Юлия Снигирь («Новый папа»).

Юлия Снигирь

После первого сезона сериала «Молодой папа» съемки были на грани срыва. Для второго сезона нужен был новый виток. Чтобы сделать проект ярче, режиссер решил найти новых актеров. Так в сериале рядом с блистающим Джудом Лоу появилась хрупкая Юлия Снигирь.
Также Юлия снималась в фильме «Крепкий орешек» в 2013 году. Так что в Голливуде у российской актрисы уже давно протоптана дорожка.

Юрий Колокольников

Колокольников мечтает построить карьеру за гарницей, однакко признается, что сыграть кого-то кроме русского бандита, не так просто из-за стереотипов иностранцев насчет актеров из Росссии.
Поэтому роль в культовом сериале «Игра престолов» стала такой долгожданной. Юрию достался образ Стира – предводителя теннов, одного из враждебных кланов одичалых, который появляется в четвертом сезоне.

Владимир Машков

Фанаты сериала «Шпионка» сразу разглядели знакомое лицо в лидере террористов Милоше Крадиче. Именно его было поручено сыграть Владимиру Машкову. К слову, Машкову не привыкать в образу эксцентричного предводителя то добрых, то злых сил. Амплуа актера остается неизменным вне зависимости от страны-производителя.
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