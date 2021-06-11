Ольга Бузова недавно получила роль в постановке "Чудесный грузин" во МХАТе. Это и вызвало недовольство актера.

На кадрах видно, что речь актера вызывала периодический смех в зале, что может говорить о том, что часть зрителей все-таки поняла шутку.