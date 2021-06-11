«Здесь сегодня присутствуют люди, которые связаны с театром. Даже журналисты пришли сегодня сюда на подведение итогов нашей третьей "Фабрики Станиславского". Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали "Фабрику Станиславского", а не МХАТ имени Горького. Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику". Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали"», — сказал Безруков со сцены.