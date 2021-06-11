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"Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил": Безруков высмеял Бузову

Елизавета Назарова
39 минут назад
Сергей Безруков высмеял Ольгу Бузову со сцены "Фабрики Станиславского". Актер не стал называть фамилию, но все сидящие в зале поняли, о ком идет речь. Видео со своими словами он поделился в Instagram.
Ольга Бузова недавно получила роль в постановке "Чудесный грузин" во МХАТе. Это и вызвало недовольство актера.
«Здесь сегодня присутствуют люди, которые связаны с театром. Даже журналисты пришли сегодня сюда на подведение итогов нашей третьей "Фабрики Станиславского". Я хочу им сказать огромное спасибо, потому что они выбрали "Фабрику Станиславского", а не МХАТ имени Горького. Произносить фамилию я не буду. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику". Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали"», — сказал Безруков со сцены.
На кадрах видно, что речь актера вызывала периодический смех в зале, что может говорить о том, что часть зрителей все-таки поняла шутку.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бузова сцепилась с Летучей.
Актеры,Видео,Ольга Бузова,
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