В Сети не узнали звезду «Не родись красивой»

Актриса Нелли Уварова
появилась в шоу «Вечерний Ургант» и удивила поклонников переменами во внешности. 41-летняя артистка продемонстрировала не только новую стрижку и оттенок волос, но и изменившуюся фигуру.
Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой"Кадр из сериала "Не родись красивой"
Поклонники актрисы Нелли Уваровой, больше всего известной по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», обсуждают перемены в ее внешности. Накануне 41-летняя звезда появилась в шоу «Вечерний Ургант», и оказалось, что с нулевых Уварова изменилась до неузнаваемости!
Для съемок Нелли выбрала длинное бирюзовое платье свободного кроя и свободный жакет молочного оттенка.
«Вот это перемены! Тот случай, когда полнота к лицу», «Нелли какая красивая!», «Уварова поправилась, не узнать», «Нелли бесподобно прекрасна и свежа», «Такая фигура Нелли к лицу», «И поправилась Нелли, и симпатичнее стала»
— прокомментировали подписчики страницы шоу в соцсетях. Некоторые также задались вопросом, а не ожидает ли звезда рождения третьего ребенка.
Напомним, с 2011 года Нелли Уварова состоит в браке с коллегой по Российскому академическому молодежному театру, где она играет, Александром Гришиным
. У них есть 10-летняя дочь Ия и 4-летний сын Игнатий. В конце прошло года Нелли Уварова впервые вышла в свет с обоими наследниками.
Уварова редко снимается в кино, предпочитая ему театр. Ранее актриса объяснила, почему у нее так мало проектов в кинематографе.