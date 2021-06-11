В Сети не узнали звезду «Не родись красивой»

Актриса Нелли Уварова появилась в шоу «Вечерний Ургант» и удивила поклонников переменами во внешности. 41-летняя артистка продемонстрировала не только новую стрижку и оттенок волос, но и изменившуюся фигуру.

Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой" Кадр из сериала "Не родись красивой"

Поклонники актрисы Нелли Уваровой, больше всего известной по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», обсуждают перемены в ее внешности. Накануне 41-летняя звезда появилась в шоу «Вечерний Ургант», и оказалось, что с нулевых Уварова изменилась до неузнаваемости!

@vecherniy_urgant

Для съемок Нелли выбрала длинное бирюзовое платье свободного кроя и свободный жакет молочного оттенка.

«Вот это перемены! Тот случай, когда полнота к лицу», «Нелли какая красивая!», «Уварова поправилась, не узнать», «Нелли бесподобно прекрасна и свежа», «Такая фигура Нелли к лицу», «И поправилась Нелли, и симпатичнее стала»

— прокомментировали подписчики страницы шоу в соцсетях. Некоторые также задались вопросом, а не ожидает ли звезда рождения третьего ребенка.

Напомним, с 2011 года Нелли Уварова состоит в браке с коллегой по Российскому академическому молодежному театру, где она играет, Александром Гришиным . У них есть 10-летняя дочь Ия и 4-летний сын Игнатий. В конце прошло года Нелли Уварова впервые вышла в свет с обоими наследниками.