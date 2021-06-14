Как сложилась судьба близняшек Олсен

Кинокарьера сестер Олсен началась в 9-месячном возрасте и была очень успешной. Маленьких актрис знали и любили по всему миру. Несколько лет спустя девочки без сожаления покинули мир кино. Почему же так произошло?

Детство близняшек

Мэри-Кейт и Эшли Фуллер родились в солнечной Калифорнии в июне 1986 года. В марте 1987 года они уже снимались в сериале «Полный дом», который пользовался в конце 80-х – начале 90-х гг. огромной популярностью.

Сериал снимался целых 8 лет, девочки росли на глазах у миллионов зрителей. Примечательно, что они обе играли одного персонажа – Мишель Таннер, так как продюсеры строго соблюдали закон о детском труде.

В титрах к первым сезонам девочек называли одним именем: Мэри Кейт Эшли Олсен , но ближе к окончанию сериала их имена все же начали указывать по отдельности.

Дальнейшая карьера

После окончания сериала «Полный дом» девочки Олсен принялись раскручивать свои имена. Они были мегапопулярными личностями в начале 2000-х годов. Сестры являются самыми молодыми продюсерами, а в 2007 году попали на 11 место Forbs с состоянием около 100 млн. долларов.

Лица девочек мелькали везде – на одежде, журналах, плакатах, духах, книгах. По их образу даже выпустили кукол, которых раскупали в магазинах с огромной скоростью.

За несколько лет сестры Олсен вместе снялись в нескольких фильмах, включая «Двое: я и моя тень», «Двое в своем роде», «Паспорт в Париж», «Солнечные каникулы», «Однажды в Риме» и «Мгновения Нью-Йорка».

Последний фильм в прокат в 2004 году, но провалился и набрал множество негативных отзывов. К слову, он стал последним для их совместной актерской деятельности. После этого сестры Олсен взяли перерыв на получение высшего образования.

Эшли поступила на архитектора. Новая деятельность настолько увлекла молодую актрису, что она решила не возвращаться на экраны.

Мэри-Кейт еще некоторое время снималась в кино и сериалах, пытаясь создать независимый от своей сестры образ. Последний фильм с ее участием – «Страшно красив», вышел на экраны в 2011 году. С этого времени Мэри-Кейт сосредоточилась на дизайнерской деятельности.

kleo.ru

Дизайнерская направленность

Параллельно со съемками в фильмах, сестры Олсен развивали дизайнерскую карьеру. Они создали несколько линий одежды: для девочек с 4 до 14 лет, молодежную бюджетную, высокую для более обеспеченных людей. Позже актриы начали выпускать модную обувь, сумки, духи, украшения.

Коллекции молодых дизайнеров продаются более чем в 5 тысячах бутиках по всему миру. С 2002 года сестры Олсен занимают прочные позиции в списке Forbes.

Личная жизнь

Более серьезной и ответственной считается именно Эшли. Даже в детстве девочка капризничала намного реже своей сестры. Эшли до сих пор не может найти свою вторую половинку, а Кейт давно замужем.

Эшли встречалась с американским футболистом Джарежом Лето, затем с велогонщиком Лэнсом Армрстронгом, с Джеймсом Барта, бизнесменом Дэвидом Шульте , но ни с одним из мужчин не смогла узаконить отношения.