Как сейчас живет Брендан Фрейзер

Актер Брендан Фрейзер прославился в 90-е. Он родился в семье журналиста и советника по продажам. Впервые он участвовал в театральной постановке еще в детстве, а после школы начал изучать театральное искусство. Сейчас об актере практически ничего не слышно, а сам он редко появляется на экранах. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается Фрейзер.

Фото: Кадр из фильма "Мумия" Кадр из фильма "Мумия"

Впервые актер появился на экранах в 1988 году. Потом были прорывные роли в фильмах "Замороженный калифорниец", "Мумия" и "Джордж из джунглей". Сначала Фрейзер играл в комедийных фильмах, а потом доказал, что справляется и с драматическими ролями.

в 2010-х его слава пошла вниз. Картины с его участием не собирали кассу, были не такими популярными, а сам актер начал утрачивать узнаваемость. Некогда самый красивый актер Голливуда оказался больше не востребован. тогда он решил попробовать себя в роли продюсера, но также не сыскал особого успеха.

Сейчас Фрейзер продолжает снимать кино и иногда сам в нем снимается. Однако среди его проектов нельзя отметить особо успешных работ. В 2021 году должен выйти криминальный фильм "Без резких движений", в котором Фрейзер сыграл одну из главных ролей. Возможно, она даст ему новый толчок в карьере.