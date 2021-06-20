От ненависти до любви: любимый мужчина Семиной

На счету талантливой артистки Тамары Семиной более 150 киноработ. Неподражаемую, красивую, искреннюю актрису полюбила многомиллионная аудитория зрителей. Ей приписывали романы с известными артистами и знаменитыми деятелями искусства, а она всю жизнь любила только одного мужчину. Подробнее - в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Воскресение" Кадр из фильма "Воскресение"

Начало творческого пути

Тамара с детства мечтала стать актрисой. В школе она училась на отлично, посещала кружок самодеятельности. Прекрасно владела иностранными языками, и всегда помогала одноклассникам с уроками. Учителя прочили ей карьеру учительницы, ведь девушка с легкостью умела объяснить любую тему.

Послушав совета педагогов, Семина подала документы в педагогический ВУЗ. Однако уже на следующие вступительные экзамены отправилась в Москву поступать в театральный.

Совершенно не зная города, она села в первый попавшийся троллейбус, который довез ее до ВГИКа. Однако прослушивание уже закончилось. По счастливой случайности декан позволил Тамаре продемонстрировать свои способности. Вся комиссия без исключения одобрила выступление абитуриентки и Семина была зачислена на поток.

С первых дней обучения преподаватели отмечали непревзойденный талант будущей артистки. Еще на втором курсе она снялась в картине Марлена Хуциева "Два Федора". Изначально в ней разглядели комедийную актрису, но кинолента Михаила Швейцера "Воскресение" показала, что Тамара может справиться с любым образом. Этот фильм подарил Семиной славу, признание и любовь публики. Диплом она получала уже будучи востребованной и известной.

Встреча с будущим мужем

Вместе с Томой на курсе учился Владимир Прокофьев , будущий муж. Весь первый курс, по ее словам, она его буквально не могла терпеть. Он казался ей неуклюжим и нерасторопным. Танцуя с ней в паре на занятиях, парень все время норовил наступить ей на ногу, или слишком крепко схватить за руку. Она даже просила преподавателя о замене.

А затем они встретились на целине, куда весь курс уехал в стройотряд. Тамара, восхищаясь красотой степей, прогуливалась вечерами, вдыхая ароматы природы. Однажды она встретила Прокофьева, студенты разговорились, решив продолжить прогулку. Оказалось, что у них много общего: взгляды на жизнь и интересы совпадали.

Возвращение в столицу и ревнивый муж

В столицу они вернулись, будучи влюбленными друг в друга, и вскоре узаконили отношения. Семейная жизнь не была простой. Сначала молодожены ютились в коммуналке, затем, благодаря ходатайству Марка Бернеса , стали обладателями двухкомнатной квартиры. И лишь спустя годы смогли приобрести недвижимость на Олимпийском проспекте.

Тамара много работала, при этом всегда успевала находить время для обустройства домашнего очага и любимого мужа. Владимир обладал вспыльчивым характером, ревновал супругу к работе и коллегам, но искренней Семиной удавалось "сглаживать острые углы". А чтобы супруг понапрасну не нервничал, она предложила репетировать очередную роль вместе, брала с собой на съемки. Так Прокофьев проникался атмосферой игры, и успокаивался. Он был первым ее советчиком в выборе работы.

Однажды, из-за личной неприязни к писателю Анатолию Софронову , запретил участвовать в съемках фильма "Стряпуха", где Семиной предлагали главную роль. В итоге взяли Светлану Светличную . Но актриса просто любила, поэтому во всем слушалась мужа.

Болезнь супруга

Беда пришла откуда не ждали. Прокофьева настиг инсульт. Врачи сказали, что жить ему осталось считанные дни. Но Тамара Петровна не собиралась мириться с этим диагнозом. Тайком она пробиралась в реанимационную палату, сидела у изголовья мужа, и говорила, говорила Оказалось, что Владимир слышал любимую супругу, только ответить не мог. Не мог он ее и подвести.