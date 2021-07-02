Почему советская актриса скрывала настоящее имя

Галина Макарова сыграла в кино более 70 ролей, хотя начала сниматься лишь в 40 лет, а слава к ней пришла еще на 20 лет позже, после 60. Зрители помнят ее в основном по ролям бабушек главных героев, а как она выглядела в молодости и вовсе не знают. Как не знают и о том, что актриса практически всю жизнь жила не под своим настоящим именем. О том, почему так произошло, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Деревья на асфальте" Кадр из фильма "Деревья на асфальте"

Агафья Чехович (настоящее имя Галины Макаровой) родилась в семье офицера царской армии Климентия Чеховича. В 1921 году главу семейства арестовали, а родные вынуждены были, чтобы избежать расправы, уничтожить все документы, которые связывали их с Чеховичем. Агафья получила новый паспорт, в котором была указана фамилия ее матери - Апанащик, а вместо 1916 года рождения ей записали 1919.

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Галиной девушка стала позже, когда по совету отца подруги поступила в студию при театре в Минске. По мнению коллег, имя Агафья не слишком подходило для актрисы. А фамилию Макарова получила, когда вышла замуж. Пара переехала в Москву, где в 1941 году Галина родила сына. Супруг Макаровой прошел всю войну и вернулся домой невредимым. Правда с “полевой” женой, заявив, что хочет развода. Предательство потрясло Галину, после развода вместе с сыном она вернулась в Минск, где восстановилась в театре.

Через некоторое время Макарова вышла замуж во второй раз. Ее избранников стал коллега, актер Павел Пекур , от которого в 1951 году она родила дочь Татьяну. А вот сын Эдуард, рожденный в первом браке, в возрасте 12 лет переехал жить в Москву к отцу. На этом настоял бывший супруг Галины, угрожая, что иначе раскроет правду о происхождении бывшей жены. Это могло полностью разрушить жизнь Макаровой, поэтому ей пришлось согласиться. Сын приезжал к матери на каникулы.

На театральной сцене Галина Макарова по-настоящему блистала, а вот кинокарьера ее началась поздно: актрисе было около 40 лет. Да и роли ей в основном доставались эпизодические. Свою первую главную роль в кино Макарова получила в возрасте 60 лет в фильме “Вдовы”, после которой к ней и пришел успех. После было еще много фильмов, в числе которых “Белые росы”, “Прощание славянки” и другие.