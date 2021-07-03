Почему Эллочка-людоедка исчезла с экранов

Имя Эллочки-людоедки из романа "12 стульев" стало нарицательным во многом благодаря образу, который воплотила на экране актриса Наталья Воробьева . "Рамблер" рассказывает, как студентка прославилась на весь Советский Союз и куда пропала потом.

Фото: Кадр из фильма "12 стульев" Кадр из фильма "12 стульев"

Отец маленькой Натальи мечтал совсем о другой карьере для своей дочери. Когда девочке испонилось пять лет, ее отвели на просмотр в Большой театр, но Наталья не хотела становиться балериной и сделала так, чтобы ее не взяли, намеренно показав с ошибками то, что попросил ее повторить преподаватель. Настойчивость и хитрость проявились еще в детстве, примерно таким же образом Наталье удалось избежать фигурного катания и художественной гимнастики.

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После школы отец надеялся, что дочь пойдет по его стопам и свяжет свою жизнь с химией, она даже училась в школе с химическим уклоном. Но Наталья хотела быть манекенщицей в Доме моделей, где работала ее мать. В СССР эта профессия была скорее постыдной, чем престижной, и отцу было нелегко смириться с выбором дочери.

Через год девушка поступила в ГИТИС на актерское мастерство, и еще будучи студенткой снялась у Леонида Гайдая в "12 сульях" в роли Эллочки-людоедки. Фильм принес ей известность и успех, а вот в институте съемки в кино не одобряли, поэтому в выпускном спектакле дали самую неприметную роль монашки Таисьи в пьесе Максима Горького "Егор Булычов и другие". Тем не менее преподаватели отметили ее работу как одну из лучших.

После "12 стульев" актриса снялась еще в 16 советских фильмах, и на этом ее актерская карьера практически закончилась. Наталья вышла замуж за архитектора Олега Хржича и уехала с ним в Загреб.

Там она снялась еще в двух фильмах, но из-за сложностей с переозвучкой приглашать в кино перестали. Но Наталья нашла себя в качестве переводчика-синхрониста. А еще через 15 лет, когда развелась с мужем, открыла в себе писательский талант, сначала это были стихи, а затем и проза. Свои книги она подписывала двойной фамилией Воробьева-Хржич.