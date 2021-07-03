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"Великая личность": Джигурда сыграет Сталина

Диана Товсепова
7 часов назад
Эпатажный актер Никита Джигурда сыграет Иосифа Сталина. Об этом он рассказал в интервью медиапорталу Inforeactor.
"Великая личность": Джигурда сыграет Сталина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Актер рассказал о своем отношении к самому Иосифу Виссарионовичу.
"Это не новое ощущение, поскольку я переиграл за свою жизнь и героев, и разбойников, и королей, и царей, и богов. Сталин — уникальная личность, для многих неоднозначная, но, бесспорно, великая. Огромное количество антисталинистов не владеют всей информацией, ибо есть уже рассекреченные документы о том, что готовился высший командный состав военных для службы Третьему рейху. Когда Сталин узнал, то, естественно, отреагировал...", — заявил Никита Джигурда.
Подробностей о проекте артист рассказал не много:
"Проект очень интересный, потому что построен по принципу фэнтези: действия происходят не на Земле, а в других измерениях. Труды и речи Сталина сегодня очень актуальны. Не даром люди проголосовали за него, как за одного из главных вождей...".
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Бузова сыграет Сталина.
Актеры,Никита Джигурда,
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