Звезда русского рока: актриса-любовница Цоя и Гребенщикова

Пути в кино Ларисы Бородиной можно назвать тернистым, но прежде чем заявить о себе на экране, она стала звездой советской рок-тусовки. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

В Украниской ССР девушка в театральный не поступила, поэтому приняла решение попробовать поступить в Москве. В 1984 году Лариса прошла конкурс и поступила в ГИТИС.

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Случай помог девушке оказаться в рок-тусовке, с ней познакомился Александр Липницкий , а она в шутку представилась не своим именем. Роман начался, а молодой человек продолжал представлять ее Машей. Липницкий давал деньги музыкантам, организовывал им подпольные выступления. Благодаря ему существовали группы «Кино», Аквариум», «Зоопарк» и «Звуки Му».

Он же познакомил Ларису с Виктором Цоем Борисом Гребенщиковым , Сергеем Курехиным и другими легендарными рокерами 80-х. Вскоре девушка стала своей в московской и ленинградской рок-тусовке. А прозвище Маша, приклеилось к ней навсегда. В 1992 году в фильме «Трактористы-2», она даже будет записана в титрах Маша-Лариса Бородина.

Свобода нравов – отличительная черта любой рок-тусовки, западной или советской, прошлой или современной. Лариса постоянно крутила романы с рокерами. Первым «трофеем» стал женатый Борис Гребенщиков. Липницкий, узнав об измене, выгнал подругу, с другом общаться тоже перестал.

В какой-то момент Лариса не сдала сессию и уехала в Ленинград, где жила с Гребенщиковым и его супругой. А новым поклонником тем временем стал женатый Виктор Цой. Стоит отметить, что за сердце девушки сражался не только Цой, но и Юрий Каспарян . Девушка в итоге выбрала неженатого Юрия. Но вскоре того отбила и женила на себе Джоанна Стингрей

Еще один роман у Ларисы случился с музыкантом Сергеем Курехиным. Они получии главные роли в фильме 1991 года «Лох – победитель воды». Курехин тогда тоже был женат, но встречался не только с замужней Ларисой, но и с Верой Глаголевой

В мае 1988 года наступил звездный час для актрисы, когда на экраны вышел фильм «Прощай, шпана замоскворецкая». Он рассказал о подростках 50-х годов, живущих в коммуналках центра Москвы. Главную женскую роль – сыграла никому не известная Бородина.

За эту роль она даже получила приз за лучшее исполнение женской роли на кинофестивале в Барселоне. Советские кинокритики написали восторженные отзывы, но успех быстро сошел на нет.