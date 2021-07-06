Супруга Петра Мамонова Ольга рассказала о состоянии своего мужа. Об этом сообщает РИА Новости.По словам жены музыканта и актера, он продолжает находиться на ИВЛ уже шестые сутки. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Никаких прогнозов Ольга не называла."Все так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое"Сначала Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию с коронавирусом, а потом подключили к ИВЛ.Ранее "Рамблер" сообщал, что актер Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19.