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"Шестые сутки на ИВЛ": жена Мамонова рассказала о его состоянии

Елизавета Назарова
4 часа назад
Супруга Петра Мамонова Ольга рассказала о состоянии своего мужа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам жены музыканта и актера, он продолжает находиться на ИВЛ уже шестые сутки. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Никаких прогнозов Ольга не называла.
"Все так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое"
Сначала Петра Мамонова госпитализировали в реанимацию с коронавирусом, а потом подключили к ИВЛ.
Актеры,Видео,Петр Мамонов,
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