Советские актрисы, страдавшие заболеваниями психики

Представители творческих профессий более склонны к психическим расстройствам. Вспоминаем советских актрис, которые в силу различных обстоятельств страдали от душевных расстройств и не смогли с ними справиться.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Татьяна Самойлова

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Она была одной из самых любимых и желанных актрис в Советском Союзе. До сих пор ее знают и любят по роли Вероники в фильме «Летят журавли», а также по роли Анны Карениной в культовой советской картине.

В кино она зачастую играла сломленных героинь. В жизни, несмотря на три брака, она себя чувствовала одинокой и несчастной. Ей пришлось отдать сына в интернет, чтобы гастролировать по стране и зарабатывать деньги. За это он затаил обиду на мать. Напряженные отношения с сыном и другие неурядицы заставили актрису пристраститься к алкоголю, что разрушало ее мозг.

Она часто терялась на улицах и попадала в больницы. В одной из них она и умерла, в день своего 80-летия.

Наталия Богунова

Она считалась самой красивой актрисой советского кинематографа и особенно полюбилась зрителю за роль Светланы Афанасьевны в картине «Большая перемена».

Слово и Дело

Однако мало кто знал, что уже тогда у Богуновой была диагностирована шизофрения, из-за чего ей периодически приходилось ложиться на лечение в больницу.

Состояние актрисы ухудшилось после смерти матери, которая случайно выпала из окна. Богунова накопила денег и отправилась поправлять здоровье на остров Крит, но там случился инфаркт. 65-летняя актриса всегда жалела, что не смогла построить личную жизнь и родить детей.

Екатерина Савинова

Екатерина Савинова стала жертвой случайности. Выпив не прокипяченное парное молоко, она заразилась бруциллезом, который спровоцировал наступление шизофрении.

Она начала слышать голоса и страдать от навязчивых мыслей. Однажды, совершенно незаметно для близких, Савинова уехала на поезде в Новосибирск, к сестре. Через месяц Савинова бросилась под поезд на вокзале. Официальной причиной гибели актрисы стало самоубийство. Однако специалисты поправляют: вероятно, это был очередной приступ шизофрении, и поступить таким образом актрисе приказали голоса в голове.

Александра Завьялова

Последней ролью любимой советской актрисы стала Пистимея в фильме «Тени исчезают в полдень». В 35 лет Завьялова впала в глубокую депрессию. Она жила дома с детьми и никого не впускала в квартиру. После обращения соседей в скорую и милицию, актриса попала в психиатрическую больницу. Пока она была на лечении, ее квартиру ограбили.

Слово и Дело

Курс лечения не помог Завьяловой. Домой она вернулась агрессивная и замкнутая. Вскоре у нее случились приступы странного поведения. Умерла актриса, не дожив два дня до 80-летия от ножевого ранения. В смерти Завьяловой обвинили ее сына, который получил наказание 8 лет лишения свободы.

Изольда Извицкая