Советские актрисы, страдавшие заболеваниями психики

Представители творческих профессий более склонны к психическим расстройствам. Вспоминаем советских актрис, которые в силу различных обстоятельств страдали от душевных расстройств и не смогли с ними справиться.
Татьяна Самойлова
Она
была одной из самых любимых и желанных актрис в Советском Союзе. До сих пор ее знают и любят по роли Вероники в фильме «Летят журавли», а также по роли Анны Карениной
в культовой советской картине.
В кино она зачастую играла сломленных героинь. В жизни, несмотря на три брака, она себя чувствовала одинокой и несчастной. Ей пришлось отдать сына в интернет, чтобы гастролировать по стране и зарабатывать деньги. За это он затаил обиду на мать. Напряженные отношения с сыном и другие неурядицы заставили актрису пристраститься к алкоголю, что разрушало ее мозг.
Она часто терялась на улицах и попадала в больницы. В одной из них она и умерла, в день своего 80-летия.
Наталия Богунова
Она
считалась самой красивой актрисой советского кинематографа и особенно полюбилась зрителю за роль Светланы Афанасьевны в картине «Большая перемена».
Однако мало кто знал, что уже тогда у Богуновой была диагностирована шизофрения, из-за чего ей периодически приходилось ложиться на лечение в больницу.
Состояние актрисы ухудшилось после смерти матери, которая случайно выпала из окна. Богунова накопила денег и отправилась поправлять здоровье на остров Крит, но там случился инфаркт. 65-летняя актриса всегда жалела, что не смогла построить личную жизнь и родить детей.
Екатерина Савинова
Екатерина Савинова
стала жертвой случайности. Выпив не прокипяченное парное молоко, она заразилась бруциллезом, который спровоцировал наступление шизофрении.
Она начала слышать голоса и страдать от навязчивых мыслей. Однажды, совершенно незаметно для близких, Савинова уехала на поезде в Новосибирск, к сестре. Через месяц Савинова бросилась под поезд на вокзале. Официальной причиной гибели актрисы стало самоубийство. Однако специалисты поправляют: вероятно, это был очередной приступ шизофрении, и поступить таким образом актрисе приказали голоса в голове.
Александра Завьялова
Последней ролью любимой советской актрисы стала Пистимея в фильме «Тени исчезают в полдень». В 35 лет Завьялова
впала в глубокую депрессию. Она жила дома с детьми и никого не впускала в квартиру. После обращения соседей в скорую и милицию, актриса попала в психиатрическую больницу. Пока она была на лечении, ее квартиру ограбили.
Курс лечения не помог Завьяловой. Домой она вернулась агрессивная и замкнутая. Вскоре у нее случились приступы странного поведения. Умерла актриса, не дожив два дня до 80-летия от ножевого ранения. В смерти Завьяловой обвинили ее сына, который получил наказание 8 лет лишения свободы.
Изольда Извицкая
Главной кинокартиной Извицкой
стала драма «Сорок первый». Ей пророчили большое будущее, однако больше главных ролей у нее не случилось. Пренебрежительное отношение к ней как к актрисе «убило» Извицкую: она взялась за стакан, пила вместе с мужем. Однако вскоре он ушел, а актриса не смогла пережить предательства. У нее началась депрессия на фоне периодических запоев. В итоге женщина и вовсе перестала есть. Она умерла в возрасте 38 лет, ее тело нашли только через неделю после смерти.