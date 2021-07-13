Несмотря на участие в сорока картинах, самой значимой для Элеоноры Шашковой стала роль без единого слова. "Рамблер" выяснил, что стало с женой Штирлица из «Семнадцати мгновений весны».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Элеонора Шашкова смогла одним взглядом смогла передать всю горечь и тоску женщины, находящейся в многолетней разлуке с дорогим человеком. Видимо личный опыт помог ей вжиться в роль.

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Отец актрисы был пограничником, поэтому семья жила в разъездах. Девушка с детства мечтала стать актрисой, но строгий родитель этого не желал и даже нашел ей место в штабном отделе разведки.

Противостоять отцу было невозможно, и все-таки Элеонора чувствовала себя героиней фильма «Сорока-воровка», крепостной актрисой, которую сыграла Зинаида Кириенко . Но однажды все-таки заручилась поддержкой мамы и отправилась покорять Москву. Отец был в ярости, но дочь уже упорхнула из гнезда.

В столице девушка совершенно растерялась. Она даже не знала, в каких ВУЗах готовят актеров и подала в известное Щукинское училище, а еще в оперную студию. К слову, девушку приняли в университет практически сразу, хотя она была уже давно не школьницей.

На сцену театра имени Вахтангова актриса начала выходить ещё в студенческие годы. Было не просто, зависть коллег, отсутствие ролей превращали обычные дни в пытку. Но Элеонора Шашкова любила свою работу вопреки.

Приглашение сыграть жену Штирлица в фильме Татьяны Лиозновой стало поворотным в карьере актрисы. За семь минут она смогла прожить целую жизнь. Позже ее не раз приглашали на схожие роли, но актриса категорически от них отказывалась. Однако именно из-за этой роли Шашкову не примут в Союз кинематографистов. Причиной было названо именно её многозначительное молчание в кадре.

Актриса дважды была замужем, последней любовью стал режиссер Валентин Селиванов , с которыми они прожили 22 года. Сначала Шашкову обвиняли в меркантильности, однако снялась у мужа в работе она всего раз. Да и потом из-за проблем со здоровьем он перестал снимать. Долгие годы она была главным добытчиком в семье.