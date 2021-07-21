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Надя Михалкова пострадала на съемках

New Magazine
5 часов назад
Надя Михалкова приступила к съемкам своего нового проекта под рабочим названием “Номинация”. Вчера состоялся первый съемочный день. Дочь Никиты Сергеевича Михакова выступает как режиссер. В проекте снимается и ее родная сестра Анна Михалкова.
Надя Михалкова пострадала на съемках
Фото: New MagazineNew Magazine
Первый съемочный день начался с травматизма. Во время церемонии битья тарелки Надя повредила руку.
“Краткое описание сегодняшнего дня. Тарелку разбила в кровь и это не метафора. Первый съемочный день позади”,
– поделилась актриса и режиссер в своем инстаграм и разместила фото со съемочной площадки.
Любопытно, что больше всех за Надежду обеспокоился ее бывший муж – Резо Гигинеишвили. Он написал в комментариях, чтобы Надя была осторожна на съемочной площадке.
“Надя, аккуратней со систендами и штативами. Не стукайся. От них синяки долго проходят. Не ешь ничего сомнительного на площадке. Никакого майонеза, гречка и рис”,
– написал Резо и пожелал ей удачи в работе. Впрочем, у супругов уже давно сложились добрые отношения.
Актеры,Анна Михалкова,Резо Гигинеишвили,
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