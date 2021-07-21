Надя Михалкова пострадала на съемках

Надя Михалкова приступила к съемкам своего нового проекта под рабочим названием “Номинация”. Вчера состоялся первый съемочный день. Дочь Никиты Сергеевича Михакова выступает как режиссер. В проекте снимается и ее родная сестра Анна Михалкова

Фото: New Magazine New Magazine

Первый съемочный день начался с травматизма. Во время церемонии битья тарелки Надя повредила руку.

“Краткое описание сегодняшнего дня. Тарелку разбила в кровь и это не метафора. Первый съемочный день позади”,

– поделилась актриса и режиссер в своем инстаграм и разместила фото со съемочной площадки.

Любопытно, что больше всех за Надежду обеспокоился ее бывший муж – Резо Гигинеишвили . Он написал в комментариях, чтобы Надя была осторожна на съемочной площадке.

“Надя, аккуратней со систендами и штативами. Не стукайся. От них синяки долго проходят. Не ешь ничего сомнительного на площадке. Никакого майонеза, гречка и рис”,