Жизнь с тираном: брак звезды «Баллады о солдате»

Народная артистка РСФСР Жанна Прохоренко была любимицей зрителей. Фильмы с ее участием пользовались огромным успехом. Одни из самых известных кинолент с ее участием: «Баллада о солдате», «А если это любовь?», «Непридуманная история» и «Иду на грозу». В киноиндустрии актриса действительно добилась ошеломляющих высот. Но вот ее личная жизнь оставляла желать лучшего. «Рамблер» расскажет о тяжелом браке Прохоренко.

Фото: Кадр из фильма «Баллада о солдате» Кадр из фильма «Баллада о солдате»

Брак с тираном

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Первым супругом красавицы-актрисы стал советский кинематографист Евгений Иванович Васильев. Избранник был почти на четырнадцать лет старше, но тогда разница в возрасте влюбленную пару нисколько не смутила, и вскоре они официально узаконили свои отношения.

В августе 1961-го года у супругов родилась единственная общая наследница – дочка Екатерина Васильева (в замужестве Малышева), которая впоследствии стала довольно известной актрисой и кинематографисткой. Несмотря на большую загруженность работой, Жанна Трофимовна старалась все свободное время уделять дочери.

Но вот семейная жизнь с Васильевым, которая многим со стороны казалась идеальной, на самом деле стала для Прохоренко серьезным испытанием. Ее супруг, как выяснилось, был настоящим тираном: беспричинно ревновал молодую жену, устраивал ей сцены, старался следить за каждым ее шагом и действием.

Долгое время актриса терпела, считая такое поведение супруга своеобразным проявлением любви. Но с годами семейная жизнь превратилась в настоящую пытку, и женщина сама решила уйти, несмотря на наличие общего ребенка. Подтолкнула Жанну Трофимовну к такому решению случайное знакомство, оказавшееся судьбоносным.

Встреча, перевернувшая жизнь

В 1967-м году, когда артистка отправилась на всесоюзный кинофестиваль, проходивший в Ростове-на-Дону, Владимир Высоцкий познакомил ее со своим хорошим другом - писателем и сценаристом Артуром Макаровым. С первого взгляда Жанна и Артур прониклись симпатией друг к другу, но они оба тогда были несвободны: она состояла в законном браке, а он был помолвлен с манекенщицей по имени Людмила, и пара в ближайшее время собиралась сыграть свадьбу.

Развод и статус вечной любовницы

Актриса сразу четко для себя решила, что не будет обманывать своего супруга. Она призналась Васильеву, что полюбила другого мужчину, и попросила его дать развод.

Однако, муж пришел в ярость. Он не только отказывался расторгать брак, но и обвинял супругу в «аморальном поведении», а их семейные проблемы выносил на коллективных собраниях на работе. Но, несмотря на это, женщине все же удалось добиться развода.

В отличии от Прохоренко Макаров не стал дожидаться, пока его возлюбленная решит проблемы с первым мужем, и женился на своей невесте Людмиле. При этом отказываться от отношений с Жанной он тоже не собирался, и она фактически стала его официальной любовницей, о которой знали все, включая жену.

Когда актриса освободилась от брачных уз, и ждала, что ее избранник сделает то же самое, тот неожиданно заявил, что его супруга серьезно больна, и он не может ее бросить. Прохоренко было невероятно тяжело, но она продолжила отношения с писателем, потому как безумно его любила.

Гибель любимого мужчины

Когда грянули лихие 90-е годы, для актрисы и писателя наступили непростые времена. Жанне Трофимовне практически не предлагали ролей, а рассказы и киносценарии Артура Сергеевича оказались никому не нужны. В результате Макаров занялся весьма сомнительным бизнесом, связанным с торговлей антиквариатом.

Третьего октября 1995-го года 64-летнего сценариста обнаружили убитым в московской квартире актрисы. Он погиб от точного удара охотничьего ножа в сердце. Полиции так и не удалось найти того, кто это сделал.