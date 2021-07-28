Чем сейчас занимается и как выглядит Нелли Уварова

Актрису Нелли Уварову многие зрители запомнили по роли в сериале "Не родись красивой". С момента окончания проекта прошло уже более 15 лет. "Рамблер" расскажет, как изменилась Нелли Уварова и чем она сейчас занимается.
После окончания школы Нелли поступила на актерский факультет ВГИКа. И уже в 1999 году стартовали ее первые съемки. В 2005 году актрису приглашают на главную роль сериала "Не родись красивой", в котором Нелли исполняет роль дурнушки Екатерины Пушкаревой.
После окончания съемок Нелли решила сосредоточиться на работе в театре. Сейчас Уварова трудится в Российском академическом Молодежном театре.
Актриса не раз кардинально меняла свой имидж. Так, в 2019 году Нелли избавилась от длинных волос, обрив голову наголо. Ряд СМИ связах этот поступок артистки с состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком. Однако позже Уварова опровергла подобные домыслы, и заявила, что она побрилась для очередных съемок. Она также отметила, что каждые два года коротко стрижет волосы, поскольку это помогает им окрепнуть.
Что касается личной жизни Нелли Уваровой, то сейчас актриса счастливо живет во втором браке с актером Александром Гришиным. Пара воспитывает дочь Ию и сына Игнатия.