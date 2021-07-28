Чем сейчас занимается и как выглядит Нелли Уварова

Актрису Нелли Уварову многие зрители запомнили по роли в сериале "Не родись красивой". С момента окончания проекта прошло уже более 15 лет. "Рамблер" расскажет, как изменилась Нелли Уварова и чем она сейчас занимается.

Фото: Кадр из сериала "Не родись красивой" Кадр из сериала "Не родись красивой"

После окончания школы Нелли поступила на актерский факультет ВГИКа. И уже в 1999 году стартовали ее первые съемки. В 2005 году актрису приглашают на главную роль сериала "Не родись красивой", в котором Нелли исполняет роль дурнушки Екатерины Пушкаревой.

После окончания съемок Нелли решила сосредоточиться на работе в театре. Сейчас Уварова трудится в Российском академическом Молодежном театре.

Актриса не раз кардинально меняла свой имидж. Так, в 2019 году Нелли избавилась от длинных волос, обрив голову наголо. Ряд СМИ связах этот поступок артистки с состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком. Однако позже Уварова опровергла подобные домыслы, и заявила, что она побрилась для очередных съемок. Она также отметила, что каждые два года коротко стрижет волосы, поскольку это помогает им окрепнуть.