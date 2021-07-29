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Где сейчас актриса, сыгравшая Зиту и Гиту

Елизавета Назарова
1 час назад

Индийский фильм "Зита и Гита" рассказывает классическую историю о близнецах, разлученных в детстве. Гита была похищена цыганами и стала бродячей танцовщицей, а Зита воспитывалась у богатого дяди и унаследовала целое состояние. Обеих сестер сыграла знаменитая актриса Хема Малини. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается сейчас.

Где сейчас актриса, сыгравшая Зиту и Гиту
Фото: Кадр из фильма "Зита и Гита"Кадр из фильма "Зита и Гита"

Впервые актриса снялась в кино, когда ей было 17 лет. Уже тогда она привлекла внимание режиссеров и продюсеров, которые захотели с ней сотрудничать. Девушка стала известна в СССР после выхода фильма "Зита и Гита", но и другие картины с ее участием стали популярны в странах Союза. На советском телевидении она появлялась в фильмах "Любимый Раджа", "Месть и закон", "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" и других.

@dreamgirlhemamalini

Ее карьера долго шла в гору, еще в нулевые она снималась во многих рейтинговых фильмах и сериалах. В 2017 году она завершила свою актерскую карьеру. Однако из сферы кино она не ушла, так как за несколько лет до этого основала продюсерскую компанию Hema Malini creations. Сейчас она продолжает снимать индийские фильмы в качестве продюсера.

Помимо сферы кино, Малини принимает активное участие в политической жизни. С 2003 года она была депутатом верхней палаты парламента Индии от одной из народных партий, и сейчас продолжает заниматься политической деятельностью.

Малини состоит в браке с индийским актером Дхармендрой. В этом браке у супругов родились две дочери Эша и Ахана. Первая пошла по стопам матери и стала актрисой, а вторая не афиширует свою личную жизнь.

@dreamgirlhemamalini
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