Ахеджакова назвала причину травли "Современника"

Актриса Лия Ахеджакова назвала причину жалобы организации "Офицеры России" в Генпрокуратуру на спектакль театра "Современник" с ее участием. Об этом сообщает РБК.
По мнению народной артистки, скандал спровоцировали те, кто не хотел бы видеть Виктора Рыжакова в роли худрука "Современника".
"Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра "Современник"",
— сказала Ахеджакова о соображения тех, кто устроил этот скандал.
Как рассказала актриса, подобная ситуация была в "Театре.doc".
"У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал",
— добавила Ахеджакова.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ахеджакова высказалась об американской "Иронии судьбы".