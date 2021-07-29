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Ахеджакова назвала причину травли "Современника"

Анна Арсеньева
1 час назад

Актриса Лия Ахеджакова назвала причину жалобы организации "Офицеры России" в Генпрокуратуру на спектакль театра "Современник" с ее участием. Об этом сообщает РБК.

Ахеджакова назвала причину травли "Современника"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению народной артистки, скандал спровоцировали те, кто не хотел бы видеть Виктора Рыжакова в роли худрука "Современника".

"Ахеджакова оскорбляет ветеранов, ругается матом, и это допускает очень плохой режиссер Рыжаков, который незаслуженно стал главным режиссером потрясающего театра "Современник"",

— сказала Ахеджакова о соображения тех, кто устроил этот скандал.

Как рассказала актриса, подобная ситуация была в "Театре.doc".

"У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал",

— добавила Ахеджакова.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ахеджакова высказалась об американской "Иронии судьбы".

Актеры,Лия Ахеджакова,Виктор Рыжаков,Генпрокуратура РФ,
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