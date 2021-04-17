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«Ерунда собачья»: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»

Полина Алферова
42 минуты назад
Знаменитая советская актриса Лия Ахеджакова осудила идею голливудского ремейка легендарной «Иронии судьбы». Об этом сообщает «Центральная служба новостей». Героиню Ахеджаковой должна сыграть афроамериканская актриса.
«Ерунда собачья»: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим д*****м занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», — прокомментировала Лия Меджидовна.
Еще одна звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина также сомневается в успехе иностранной версии фильма. Оригинальная картина прошла проверку временем и завоевала культовый статус. По мнению Валентины Илларионовны, пока попытки переснять фильм ей кажутся неудачными.
Напомним, что съемки американской «Иронии судьбы» стартуют в Бостоне этим летом. Режиссером фильма будет Марюс Вайсберг («8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина»), а в главных ролях сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.
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