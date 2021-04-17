«Ерунда собачья»: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»

Еще одна звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина также сомневается в успехе иностранной версии фильма. Оригинальная картина прошла проверку временем и завоевала культовый статус. По мнению Валентины Илларионовны, пока попытки переснять фильм ей кажутся неудачными.