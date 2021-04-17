«Ерунда собачья»: Ахеджакова высказалась об американской «Иронии судьбы»

Знаменитая советская актриса Лия Ахеджакова осудила идею голливудского ремейка легендарной «Иронии судьбы». Об этом сообщает «Центральная служба новостей». Героиню Ахеджаковой должна сыграть афроамериканская актриса.
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«Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим д*****м занимаются. Это ерунда собачья, прекратите», — прокомментировала Лия Меджидовна.
Еще одна звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина также сомневается в успехе иностранной версии фильма. Оригинальная картина прошла проверку временем и завоевала культовый статус. По мнению Валентины Илларионовны, пока попытки переснять фильм ей кажутся неудачными.
Напомним, что съемки американской «Иронии судьбы» стартуют в Бостоне этим летом. Режиссером фильма будет Марюс Вайсберг («8 первых свиданий» и «(Не)идеальный мужчина»), а в главных ролях сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.