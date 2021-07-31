Почему не сложилась карьера звезды сказки Роу

Ей прочили блестящую карьеру, а удачный дебют в фильме Александра Роу “Вечера на хуторе близ Диканьки”, казалось, должны были стать отличным стартом для молодой актрисы. Но в итоге фильмография Людмилы Мызниковой насчитывает всего 11 фильмов. О том, почему же так вышло, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Людмила не грезила карьерой актрисы, она собиралась стать певицей, обладая очень красивым и сильным голосом. Но во время прослушивания в Киевской консерватории педагоги обнаружили, что у нее стал ломаться голос. Мызниковой посоветовали прийти через год. Но девушка, чтобы не терять времени, подала документы в студию при театре Ивана Франко, планируя просто “пересидеть” год.

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В студию Людмилу приняли, а чуть позже она, к своему удивлению, всерьез заинтересовалась театром. С удовольствием принимала участие в постановках, а затем решила попробовать свои силы в кино.

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Александр Роу увидел Мызникову случайно: девушка торопилась на очередные пробы, которые посещала в то время довольно часто, надеясь на хорошую роль. Знаменитый сказочник предложил Людмиле пройти пробы на роль Оксаны в фильме по повести Гоголя “Ночь перед Рождеством”. Девушка согласилась.

Роль Мызникова получила и отправилась в свою первую съемочную экспедицию. Знаменитые партнеры по фильму Георгний Милляр, Людмила Хитяева и другие относились к начинающей актрисе очень благосклонно и прочили ей блестящую карьеру в кино. Но все сложилось не так, как они предрекали.

Согласившись на роль Оксаны, Людмила лишила себя возможности играть в театре: в тот момент руководство театра решало, оставлять ли выпускнице место в труппе или нет. Уехав на съемки, Мызникова, по сути, сама решила свою судьбу.

По возвращении со съемок у Александра Роу Мызникова поступила на службу в Театр юного зрителя, но мир кино привлекал ее куда больше. Она мечтала продолжить кинокарьеру. Но большинство предложений режиссеров сама же и отвергала, полагаясь на совет Александра Роу быть очень избирательной и не соглашаться на любые роли.

Сам Роу очень хотел, чтобы Мызникова сыграла главную женскую роль в его новой сказке “Варвара-краса длинная коса”, но Людмила в тот момент была беременна и от предложения отказалась.

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"