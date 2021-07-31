Чем сейчас занимается героиня сериала "Таксистка"

Всероссийскую славу актрисе Людмиле Артемьевой принесла роль таксистки в одноименном сериале. "Рамблер" рассказывает, что артистка делала до сериала и чем занялась после.

Фото: Кадр из сериала "Таксистка" Кадр из сериала "Таксистка"

Актерский талант у девочки Люды проявился в раннем возрасте, она умело пародировала родственников и знакомых, занималась в театральном кружке, а после школы поступила в "щуку" на курс Марины Тер-Захаровой. После окончания ее пригласили в знаменитый "Ленком", где она стала одной из ведущих актрис. Людмила Артемьева также снималась в кино, но это было не так часто, а фильмы не становились по-настоящему популярными. Известна актриса была только благодаря театру. В 1997 году ей присвоили звание Заслуженной артистки России.

Первая популярность к ней пришла после съемок в рекламе мятных конфет "Рондо" и продукции "Моя семья".

В какой-то момент Людмила Артемьева поняла, что устала от театральной карьеры. Она ушла из театра в 2003 году и стала чаще соглашаться на работу в кино. Звездной ролью для нее стала роль в сериале "Таксистка", где она сыграла мать троих детей, вынужденную подрабатывать частным извозом. Сериал выходил с 2004 по 2007 год и принес актрисе известность и народную любовь.