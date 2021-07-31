Как складывалась судьба звезды сериала «Кухня»

Актрисе настолько удалась экранная роль, что режиссеры пригласили ее сняться во всех последующих сезонах.

Бегунова появилась на свет в Омске, в семье, далекой от творческих профессий. Отец девочки работал на заводе, а мама была врачом-окулистом. Старшая сестра Анны Анастасия связала судьбу с актерской деятельностью. После окончания школы Аня пошла по ее стопам и поступила в Щукинское училище. Также в юные годы Бегунова занималась народными и классическими танцами и художественной гимнастикой.

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Первую главную роль актриса сыграла в драме «Жестокость», воплотив на экране образ девочки-подростка. Далее последовали съемки и в других проектах, но популярной артистка стала, сыграв роль Марины Чуганиной, жены повара Арсения в сериале «Кухня». Примечательно, что с Сергеем Лавыгиным, игравшим ее экранного супруга, она состояла в гражданском браке.

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Образ Марины Анна повторила и в сериале «Отель "Элеон"», снявшись во всех сезонах.

В отношениях с Лавыгиным Бегунова родила сына Федора, но ребенок не спас пару от расставания. О новом романе актрисы поклонники узнали совершенно неожиданно, когда в сети уже появились фото со свадьбы. Тогда же стало известно и о расставании с Сергеем.

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