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Что стало со звездой сериала "Кармелита"

Диана Товсепова
1 час назад

Уроженка Красного Кута Юлия Зимина прославилась на всю страну в 2005 году после показа мелодраматического сериала «Кармелита». Гордая и страстная цыганка в ее исполнении покорила всех зрителей канала «Россия 1». «Рамблер» разбирался в жизни главной цыганки нулевых.

Что стало с "Кармелитой"
Фото: Кадр из сериала "Кармелита"Кадр из сериала "Кармелита"

Юлия родилась в семье ветеринара и учительницы, но с юных лет мечтала об артистической карьере. В 2003 году она окончила театральный факультет Саратовской консерватории, а уже через 2 года получила свою звездную роль, обойдя на кастинге 200 претенденток.

Хотя актриса скрывает свою личную жизнь, несколько ее романов все-таки стали достоянием общественности. Во время съемок «Кармелиты» Юлия встречалась с коллегой по сериалу Владимиром Череповским, однако отношения разрушились из-за ревности мужчины.

@yuliaziminaa

Кстати, на съемках продолжения сериала у актрисы возник еще один служебный роман — с женатым актером Максимом Щеголёвым. Позже пара рассталась.

В 2015 году Юлия стала мамой. Однако актриса не раскрывает имя отца своей дочери Серафимы.

@yuliaziminaa

Некоторое время актриса была замужем за серфером Андреем Карром. 17 августа 2020 года Юлия сообщила своим подписчикам, что вновь вышла замуж и опубликовала свадебные фотографии, однако не назвала имя избранника.

Соцсети

Позже в «Экспресс газете» появилась информация, что мужем актрисы стал бывший боксер Денис Новиков, который в настоящее время занимается бизнесом.

Юлия активно снимается («Наследница», «Женщина его мечты», «Тайна Анри Пика», «Между двух огней») и уже 10 лет работает телеведущей программы «Доброе утро». В следующем году должен выйти очередной проект Юлии — мелодрама «Некрасивая», где она сыграла одну из главных ролей.

Актеры,Доброе утро,Владимир Череповский,Максим Щеголев,Юлия Зимина,Денис Новиков,
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