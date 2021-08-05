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Удовиченко объяснила, почему перестала общаться с Садальским

Стелла Шмель
4 часа назад

Актриса Лариса Удовиченко и ее коллега по цеху актер Станислав Садальский не общаются друг с другом вот уже 15 лет.

Удовиченко объяснила, почему перестала общаться с Садальским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В эфире шоу "Снежная лавина" со Снежаной Егоровой артистка рассказала, почему не общается со своим некогда очень близким другом.

Артистка заявила, что у Садальского слишком сложный характер. При этом она уважает его как артиста и считает его замечательным партнером на сцене.

"Есть вещи, которые для меня неприемлемы. Лучше отойти, не видеть и не знать, чем выяснять какие-то отношения",

- пояснила Удовиченко.

Актриса не общается с людьми, которые "не уважают" ее и ее близких. Сам же Садальский отмечал, что не против возобновить общение со звездой, так как их многое связывает.

Ранее "Рамблер" писал, что Канделаки назвала причину ссоры с Собчак.

Актеры,Лариса Удовиченко,Станислав Садальский,
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