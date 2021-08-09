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Игорь Кеблушек — как сложилась судьба красавца из 80-х

Даня Виттиг
5 часов назад

Игорь Кеблушек стал кумиром советских девушек, когда сыграл главного героя в оперетте "Принцесса Цирка". "Рамблер" выяснил, как сложилась жизнь известного красавца.

Игорь Кеблушек — как сложилась судьба красавца из 80-х
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Кеблушек был родом из Чехословакии. Родители Игоря работали дипломатами и жили в небольшом городке Гандлова. Отец Кеблушека был словаком, мама – русская. Семья постоянно переезжала, сын мечтал повторить судьбу отца, поэтому поступал в МГИМО в Москве.

Но все решила судьба, парень отправился на балет "Спартак" в Большой театр, где его увидела режиссер Светлана Дружинина. Она сразу решила, что юный красавец должен сыграть главную роль в "Принцессе Цирка", над которой она работала.

Родители Игоря идею поддержали, решив, что актерский опыт даже поможет парню в будущем. Съемки пришлись на время экзаменов, поэтому работать и учиться приходилось одновременно. Его поддерживали коллеги, а после выхода фильма он буквально проснулся знаменитым. Пришлось даже переехать из общежития. Однако парень закончил институт и и вернулся в Чехословакию

Игорь Кеблушек стал дипломатом, как и планировал. После развала советского союза перешел в бизнес. А потом уехал с семьей в Прагу, став известным актером одной роли не по воле судьбы, а по своему желанию.

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