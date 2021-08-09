Игорь Кеблушек — как сложилась судьба красавца из 80-х

Игорь Кеблушек стал кумиром советских девушек, когда сыграл главного героя в оперетте "Принцесса Цирка". "Рамблер" выяснил, как сложилась жизнь известного красавца.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Кеблушек был родом из Чехословакии. Родители Игоря работали дипломатами и жили в небольшом городке Гандлова. Отец Кеблушека был словаком, мама – русская. Семья постоянно переезжала, сын мечтал повторить судьбу отца, поэтому поступал в МГИМО в Москве.

Но все решила судьба, парень отправился на балет "Спартак" в Большой театр, где его увидела режиссер Светлана Дружинина. Она сразу решила, что юный красавец должен сыграть главную роль в "Принцессе Цирка", над которой она работала.

Родители Игоря идею поддержали, решив, что актерский опыт даже поможет парню в будущем. Съемки пришлись на время экзаменов, поэтому работать и учиться приходилось одновременно. Его поддерживали коллеги, а после выхода фильма он буквально проснулся знаменитым. Пришлось даже переехать из общежития. Однако парень закончил институт и и вернулся в Чехословакию