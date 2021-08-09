"Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие", - рассказал актер.

При этом мужчина отказался говорить о том, кто и почему мог покушаться на его жизнь, объясняя это тем, что это "история не для телевидения. Он отметил, что отравление связано с "не очень хорошими делами", начавшимися в 2010 году. Актер подчеркнул, что в помощи не нуждается. Однако в то же время он и его избранница Валентина признались, что у них не осталось денег, и они вынуждены жить в доме знакомых, питаясь в основном зеленью.