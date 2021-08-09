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Звезда сериала "Татьянин день" Артемьев заявил, что его пытались отравить

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Актер Артем Артемьев в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" заявил, его отравили, что негативно сказалось на его здоровье и вынудило вести затворнический образ жизни, сообщает издание "СтарХит".

"Зубы все выпали, волосы выпали"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие", - рассказал актер.

При этом мужчина отказался говорить о том, кто и почему мог покушаться на его жизнь, объясняя это тем, что это "история не для телевидения. Он отметил, что отравление связано с "не очень хорошими делами", начавшимися в 2010 году. Актер подчеркнул, что в помощи не нуждается. Однако в то же время он и его избранница Валентина признались, что у них не осталось денег, и они вынуждены жить в доме знакомых, питаясь в основном зеленью.

Ранее подруга и экс-продюсер актера Артемьева Виталия Солнечная заявляла, что 47-летний артист в последние несколько лет не ведет светской жизни и не дает интервью. Недавно, по ее словам, мошенники взломали страницу актера на Facebook и написали, что у него рак кишечника. Она попросила не переводить деньги на счета и карты, указанные на странице артиста в социальной сети.

Актеры,Артем Артемьев,Андрей Малахов,StarHit,
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