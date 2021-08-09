Актер Артем Артемьев, известный по роли в сериале "Татьянин день", рассказал, что его отравили. Об этом он сообщил в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Из-за проблем со здоровьем артист сильно изменился и перестал сниматься в кино. Сейчас он ведет затворнический образ жизни из-за угроз и преследований.
"Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие. Ходить начал, слава Богу!" — заявил Артемьев.
По словам избранницы актера Валентины, она потратила все деньги на лечение, и сейчас они на мели:
"Нашли клинику для Артема в поселке, удалили два зуба и сбежали, не заплатив, так как в кармане пусто. Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Утяшевой пришлось объясняться за комментарий про "вырванную" победу.