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"Зубы все выпали": звезда сериала "Татьянин день" заявил об отравлении

Анна Арсеньева
2 часа назад

Актер Артем Артемьев, известный по роли в сериале "Татьянин день", рассказал, что его отравили. Об этом он сообщил в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

"Зубы все выпали, волосы выпали"
Фото: Кадр из сериала "Татьянин день"Кадр из сериала "Татьянин день"

Из-за проблем со здоровьем артист сильно изменился и перестал сниматься в кино. Сейчас он ведет затворнический образ жизни из-за угроз и преследований.

"Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали. Весил 40 килограммов Умирал, но это прошло. Мне уже лучше, ищем противоядие. Ходить начал, слава Богу!" — заявил Артемьев.

По словам избранницы актера Валентины, она потратила все деньги на лечение, и сейчас они на мели:

"Нашли клинику для Артема в поселке, удалили два зуба и сбежали, не заплатив, так как в кармане пусто. Выживаем тем, что воруем еду в магазинах. Иногда ловят, что не совсем приятно. Трава в лесу — нам в помощь".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Утяшевой пришлось объясняться за комментарий про "вырванную" победу.

Актеры,Артем Артемьев,Андрей Малахов,
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