Звезду "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения, звезду советского кинохита "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах, пишет РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

Обвинения выдвинули экс-студентки университета. Министерство культуры и информационной политики страны уже отреагировало на претензии женщин, выразило встревоженность и инициировало служебное расследование. Ведомство рекомендовало руководству университета способствовать оперативной проверке всех приведенных выпускницами фактов. Талашко обвинения отрицает.

"Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было", — заявляет он.

В самом университете отметили, что официальные обращения и жалобы на домогательства со стороны преподавателей вуза к ним не поступали. В 1973 году Талашко сыграл одного из главных героев фильма "В бой идут одни старики" - старшего лейтенанта Скворцова. В одном из самых известных эпизодов картины он исполняет песню "Нiч яка мiсячна".