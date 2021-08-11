Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Ахеджакова оправдалась из-за скандала с Соловьевым

Анастасия Иванова
2 часа назад

На актрису обрушилась критика из-за участия в спектакле «Современника» — «Первый хлеб». Лию Ахеджакову обвинили в оскорблении ветеранов и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Травлю начал телеведущий Владимир Соловьев.

Ахеджакова оправдалась из-за скандала с Соловьевым
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

«Ахеджакова с таким текстом выступает, который, честно сказать, вслух прочитать не могу, ибо мат там тоже присутствует. Люди, которые это посмотрели, в очередной раз огорчились», — сетовал Соловьев.

Лия Меджидовна в долгу не осталась и резко ответила телеведущему в Twitter.

«Владимир Соловьев, вы бесстыжий. Обзывать человека, который в несколько раз старше, это очень низко. Я еще никогда не встречала таких подлых журналистов, как вы», — негодовала 83-летняя артистка.

Позже выяснилось, что Ахеджакова не ведет соцсети, а ее слова в адрес Владимира Соловьева написаны кем-то другим. Близкие Лии Меджидовны уже несколько лет борются с фейковыми аккаунтами артистки, но, видимо, безуспешно.

«Три года назад появлялись такие фейковые аккаунты, и в прошлом году. Тогда при помощи адвокатов их удалось убрать. И вот опять появилось. Мне помогают друзья найти какие-то ходы, чтобы удалить этот аккаунт в Twitter. Понимаете, я вообще не в Интернете, меня нет ни в каких социальных сетях. Мой муж пользуется Интернетом, но его тоже нет в соцсетях. Не знаю, почему меня выбрали как объект для этих провокаций», — поделилась она.

Однако из-за слов Соловьева актриса очень переживает.

«Это мне показали. Ужасно. Очевидно его редакторы проморгали, что это фальшь», — отметила Ахеджакова в интервью «Собеседнику».

Ранее "Рамблер" сообщал подробнее о травле "Современника".

Актеры,Лия Ахеджакова,Владимир Соловьев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители