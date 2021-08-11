Ахеджакова оправдалась из-за скандала с Соловьевым

На актрису обрушилась критика из-за участия в спектакле «Современника» — «Первый хлеб». Лию Ахеджакову обвинили в оскорблении ветеранов и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Травлю начал телеведущий Владимир Соловьев.
«Ахеджакова с таким текстом выступает, который, честно сказать, вслух прочитать не могу, ибо мат там тоже присутствует. Люди, которые это посмотрели, в очередной раз огорчились», — сетовал Соловьев.
Лия Меджидовна в долгу не осталась и резко ответила телеведущему в Twitter.
«Владимир Соловьев, вы бесстыжий. Обзывать человека, который в несколько раз старше, это очень низко. Я еще никогда не встречала таких подлых журналистов, как вы», — негодовала 83-летняя артистка.
Позже выяснилось, что Ахеджакова не ведет соцсети, а ее слова в адрес Владимира Соловьева написаны кем-то другим. Близкие Лии Меджидовны уже несколько лет борются с фейковыми аккаунтами артистки, но, видимо, безуспешно.
«Три года назад появлялись такие фейковые аккаунты, и в прошлом году. Тогда при помощи адвокатов их удалось убрать. И вот опять появилось. Мне помогают друзья найти какие-то ходы, чтобы удалить этот аккаунт в Twitter. Понимаете, я вообще не в Интернете, меня нет ни в каких социальных сетях. Мой муж пользуется Интернетом, но его тоже нет в соцсетях. Не знаю, почему меня выбрали как объект для этих провокаций», — поделилась она.
Однако из-за слов Соловьева актриса очень переживает.
«Это мне показали. Ужасно. Очевидно его редакторы проморгали, что это фальшь», — отметила Ахеджакова в интервью «Собеседнику».
Ранее "Рамблер" сообщал подробнее о травле "Современника".