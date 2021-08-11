Ахеджакова оправдалась из-за скандала с Соловьевым

«Три года назад появлялись такие фейковые аккаунты, и в прошлом году. Тогда при помощи адвокатов их удалось убрать. И вот опять появилось. Мне помогают друзья найти какие-то ходы, чтобы удалить этот аккаунт в Twitter. Понимаете, я вообще не в Интернете, меня нет ни в каких социальных сетях. Мой муж пользуется Интернетом, но его тоже нет в соцсетях. Не знаю, почему меня выбрали как объект для этих провокаций», — поделилась она.