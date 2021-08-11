Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Умерла актриса "Великолепного века" Сабина Тозия

Анастасия Иванова
26 минут назад

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли сообщила в Instagram о смерти своей коллеги по съемочной площадке Сабины Тозии.

Умерла актриса "Великолепного века" Сабина Тозия
Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"Кадр из сериала "Великолепный век"

"Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: "Великолепный век", "Материнская рана", "Мафия не может править миром". Вчера ты умерла. Мое сердце разбито",

— написала Узерли.

Причина смерти актрисы не сообщается, однако многие связывают с онкологическим заболеванием, выявленным у Тозии ранее. В2021 году у Сабины обнаружили опухоль головного мозга. Операцию проводили на родине Сабины Тозии в Македонии, хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако после удаления большой опухоли правая сторона тела Тозии оказалась парализована.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Ахеджакова оправдалась из-за скандала с Соловьевым.

Актеры,Мерьем Узерли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители