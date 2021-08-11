Умерла актриса "Великолепного века" Сабина Тозия

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли сообщила в Instagram о смерти своей коллеги по съемочной площадке Сабины Тозии.

"Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: "Великолепный век", "Материнская рана", "Мафия не может править миром". Вчера ты умерла. Мое сердце разбито",

Причина смерти актрисы не сообщается, однако многие связывают с онкологическим заболеванием, выявленным у Тозии ранее. В2021 году у Сабины обнаружили опухоль головного мозга. Операцию проводили на родине Сабины Тозии в Македонии, хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако после удаления большой опухоли правая сторона тела Тозии оказалась парализована.