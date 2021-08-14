6 голливудских актеров, которые снялись в российском кино

На что только не идут российские киноделы, чтобы привлечь внимание к своим фильмам. Одним из таким приемов является задействование голливудских звезд, в основном, в эпизодических ролях. Зачастую, именно на этом строится все продвижение фильма, а звезда с громким именем ставится в середину афиши."Рамблер" расскажет, кто из голливудских звезд согласился принять участие в российских проектах.

Фото: Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"

Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан

Кадр из фильма "Тайна печати дракона"

Дебют в российском кино для таких крупных голливудских актеров, как Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, состоялся в самом дорогом отечественном фильме "Тайна печати дракона", который впоследствии с треском провалился в прокате. Оба звездных актера сыграли крошечные эпизодические роли и были нужны в сюжете только для привлечения внимания к фильму. Также стоит отметить, что обанкротившаяся "Русская фильм группа", которая финансировала фильм еще и подала иск против голливудских актеров, требуя 200 миллионов рублей компенсации, так как не получила дохода с проката.

Шэрон Стоун

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Шэрон Стоун запомнилась зрителям, в основном, за образ обольстительной красотки из "Основного инстинкта" и стала приглашенной звездой в фильме "Любовь в большом городе 3". Ей предстояло сыграть возлюбленную современного Валентина, сыгранного Филиппом Киркоровым. Съемки всех сцен с участием актрисы проводились в Лас-Вегасе, так что ей даже не пришлось покидать родную страну для участия в фильме. Интересно, что изначально продюсеры предлагали эту роль Монике Беллуччи, но она отказалась из-за плотного графика.

Жан-Клод Ван Дамм

Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"

Жан-Клод Ван Дамм очень полюбился российским зрителям за свои роли в боевиках 90-х и стал одним из первых, кто согласился участвовать в эпизодической роли в российском фильме. У его персонажа в "Ржевский против Наполеона" была только одна фраза, но сам актер с радостью отнесся к предложению сняться в небольшом камео, так как съемки проходили в Киеве, который очень ему нравился и он был бы рад посетить его еще раз, более того, он даже согласился сняться совершенно бесплатно. Неприятно, конечно, что качество самого фильма оставляло желать лучшего. Идейный наследник "Гитлер, капут!" был полон пошлого юмора, посредственной актерской игры и получил разгромные отзывы в прессе, также провалившись в прокате.

Дэнни Трэхо

Кадр из фильма "Курьер из «Рая»"

Известный в России по роли Мачете из культовых "Детей шпионов", Дэнни Трэхо также не отказал в коротком камео российскому режиссеру Михаилу Хлебородову и снялся в фильме "Курьер из «Рая»". В самом начале, актер появляется, чтобы рассказать притчу о том, как люди помогают друг другу, чтобы кратко изложить главную мысль фильма. Позже актер рассказал, что сниматься в картине ему понравилось и отметил высокий профессионализм съемочной группы, а также сообщил что хотел бы сняться у Андрея Кончаловского, своего любимого российского режиссера.

Милла Йовович

Кадр из фильма "Выкрутасы"