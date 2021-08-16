Джонни Депп пожаловался на бойкот от Голливуда

Так, приводит пример он, новый фильм "Великий" с ним в главной роли до сих пор не получил дату американской премьеры. "И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?" - рассуждает он, намекая на то, что это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые неоднократно выдвигала в его адрес экс-супруга, актриса Эмбер Херд. "Мне нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи", - сказал он, вероятно, имея в виду, что его суды с Херд продолжатся.