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Сильвестр Сталлоне стал самым кассовым современным актером

Анастасия Иванова
2 часа назад

Аналитики проанализировали сотни современных фильмов, чтобы выяснить, кто чаще всего принимал участие в коммерчески успешных проектах. Самым кассовым актером оказался Сильвестр Сталлоне. Об этом сообщает портал Deadline.

Сталлоне стал самым кассовым современным актером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сталлоне на протяжении нескольких десятков лет снимался в фильмах, ставших лидерами проката. В семидесятых-восьмидесятых годах актер обрел популярность, сыграв в картинах "Рокки" и "Рэмбо". В конце девяностых Сильвестр Сталлоне приостановил карьеру и вернулся на экраны во франшизе "Неудержимые". Закрепил свою репутацию актер главной ролью в ленте "Отряд самоубийц: миссия навылет".

В список коммерчески успешных актеров также попали Дуэйн "Скала" Джонсон, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Брюс Уиллис прочел на русском стих из "Брата 2".

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