Сталлоне стал самым кассовым современным актером

Аналитики проанализировали сотни современных фильмов, чтобы выяснить, кто чаще всего принимал участие в коммерчески успешных проектах. Самым кассовым актером оказался Сильвестр Сталлоне . Об этом сообщает портал Deadline.

Сталлоне на протяжении нескольких десятков лет снимался в фильмах, ставших лидерами проката. В семидесятых-восьмидесятых годах актер обрел популярность, сыграв в картинах "Рокки" и "Рэмбо". В конце девяностых Сильвестр Сталлоне приостановил карьеру и вернулся на экраны во франшизе "Неудержимые". Закрепил свою репутацию актер главной ролью в ленте "Отряд самоубийц: миссия навылет".