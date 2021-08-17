Три актрисы из СССР, которые были несчастны в браке с иностранцами

Некоторые женщины мечтают о браке с иностранцами. Этим известным советским актрисам «посчастливилось» выйти замуж за людей с иным мировоззрением и менталитетом. Девушки дорого поплатились за свой выбор избранника.

Светлана Смехнова

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Светлану Смехнову многие зрители помнят благодаря таким кинопроектам, как «Дочки-матери», «Таежная повесть», «Веселое волшебство». Актриса была замужем всего раз в жизни. Она оставила карьеру ради супруга – югославского актера Драгана Благоевича. Светлана перестала сниматься в кино, улетела на родину мужа, где родила двоих детей.

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Брак этот оказался хрупким. Супруг изменял Смехновой на протяжении долгих лет совместной жизни, а актриса терпела предательство. Однажды Светлана, упустившая возможность прославиться, не выдержала: подала на развод, перебралась обратно в Москву. За это время на родине ее позабыли и сниматься сейчас уже не предлагают.

Римма Маркова

Третьим супругом Риммы Марковой стал испанский барон Хосе Гонсалес Мария Антонио. Познакомились они на кинофестивале. Испанец потерял голову от советской актрисы, которой на тот момент было уже за 40. Маркова, увы, теплых чувств к нему не испытывала, но уважала мужчину, потому не хотела его обижать. Да и подруги настаивали, что барон – выгодная партия для замужества.

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В итоге актриса все-таки согласилась стать супругой барона. Темпераментная актриса не смогла ужиться с испанцем – уж очень он был ревнив. Тем более, Римма не хотела покидать родину, на чем настаивал супруг. Однажды актриса забеременела, но ребенка не оставила, ибо знала, что после рождения малыша ей придется перебраться к мужу в другую страну. Брак продержался год, но барон до самой своей смерти не желал давать развод Марковой.

Елена Сафонова

Звезда «Зимней вишни» всю жизнь была неравнодушна к иностранцам. Обоих сыновей она родила от мужчин, которые жили в других странах. В конце 80-х актриса встречалась с женатым американцем. Он звал ее к себе, только вот предложить официальные отношения не мог, так как с супругой не собирался разводиться. Сафонова не хотела оставаться в статусе любовницы, потому разорвала отношения, а о своей беременности не рассказала.

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