Как сложилась судьба Добрынина, сыгравшего Митяя в «Сватах»

Талантливого актера многие зрители ассоциируют с образом Митяя из сериала «Сваты». Однако недавние фото, попавшие в сеть, говорят о том, что артист изменился до неузнаваемости.

Николай Добрынин родился в советской семье милиционера и продавщицы. Несмотря на свою профессию, его отец имел творческую жилку, он играл на баяне и старался привить любовь к музыке Николаю и его брату Александру. Мальчики ходили в музыкальную школу и пели в церковном хоре.

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К сожалению, отец Николая рано скончался, и мальчику пришлось познать трудности с ранних лет. Он старался добыть средства к существованию для семьи, вплоть до того, что работал грузчиком. После окончания школы парень отпаривался в Москву, где уже учился в консерватории его брат. Николай успешно поступил в ГИТИС, а после его окончания отправился работать в театр «Сатирикон». Там он задержался на 4 года, пока его не призвали в армию. После службы он вернулся на место работы.

Дебют в кино состоялся в 1986 году в фильме «Нужные люди». Далее последовали и другие роли, но широкую известность актер приобрел после участия в сериале «Сваты».

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Что касается личной жизни, то первый брак Добрынин заключил еще в студенческие годы. Его избранницей стала девушка из столичной семьи, которая позже стала известной тележурналисткой и работает под псевдонимом Ксения Ларина. Официальные отношения продлились 5 лет.

Вторая супруга – Анна Терехова, дочь знаменитой актрисы Маргариты. Николай испытывал к девушке серьезные чувства и даже усыновил ее сына Михаила от предыдущего брака. Однако и эти отношения распались.

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Третья жена – Екатерина Комиссарова, в прошлом стюардесса, а ныне помощник режиссера. В этом браке родилась дочь Нина.

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В настоящее время Добрынин сильно изменился внешне. В сети появилось фото, на котором актер обзавелся бородой и выраженной сединой.

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Поклонники теряются в догадках, использовал ли Николай грим для сценического образа или он так выглядит на самом деле.