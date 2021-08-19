Составлен список кинозвезд с самыми высокими зарплатами

Издание Variety составило список кинозвезд с топовыми зарплатами. Заработки некоторых из них существенно поднялись в эпоху стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров.

Абсолютный лидер рейтинга - Дэниел Крейг, который снялся в триквеле "Достать ножи", был показан на Nerflix.

На втором месте - Дуэйн Джонсон с 50 миллионами долларов заработка за снятый Amazon Красный циркуляр.

Третье место поделили Уилл Смит и его 40 миллионов за роль в "Короле Ричарде" и Дензел Вашингтон с той же суммой за роль в "Маленькие вещи".

Также в списке следующие звезды: