Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Составлен список кинозвезд с самыми высокими зарплатами

Стелла Шмель
3 часа назад

Издание Variety составило список кинозвезд с топовыми зарплатами. Заработки некоторых из них существенно поднялись в эпоху стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров.

Составлен список кинозвезд с самыми высокими зарплатами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Абсолютный лидер рейтинга - Дэниел Крейг, который снялся в триквеле "Достать ножи", был показан на Nerflix.

На втором месте - Дуэйн Джонсон с 50 миллионами долларов заработка за снятый Amazon Красный циркуляр.

Третье место поделили Уилл Смит и его 40 миллионов за роль в "Короле Ричарде" и Дензел Вашингтон с той же суммой за роль в "Маленькие вещи".

Также в списке следующие звезды:

  • Сандра Буллок («Затерянный город D»), Брэд Питт («Скоростной поезд»), Райан Гослинг («Серый человек») и Крис Хэмсворт («Тор 4») — около $20 млн.
  • Крис Пайн («Подземелья и драконы») — $11,5 млн.
  • Роберт Паттинсон («Бэтмен») — $3 млн.
  • Дуэйн Джонсон («Красный») — $30-50 млн.
  • Леонардо Ди Каприо («Не смотри вверх») — $30 млн.
  • Дженнифер Лоуренс («Не смотри вверх») — $25 млн.
  • Том Круз получил авансом $13 млн за сиквел «Топ Гана», не считая возможные бонусы от успеха в прокате.
  • Киану Ривз получит $12-14 млн бонусов за выпуск «Матрицы 4» на стриминге HBO Max.
  • Майкл Б. Джордан получил дополнительные $15 млн от Amazon за выпуск фильма «Без раскаяния».

Ранее "Рамблер" писал, что раскрыт гонорар Меньшикова за выход на сцену.

Актеры,Бэтмен,Сандра Буллок,Крис Пайн,Дженнифер Лоуренс,Том Круз,Брэд Питт,Дуэйн Джонсон,Роберт Паттинсон,Киану Ривз,Уилл Смит,Дэниел Крейг,Райан Гослинг,Леонардо ДиКаприо,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители