Буйный нрав, паранойя и алкоголизм: каким на самом деле был Каморный

Талант Юрия Каморного высоко ценился кинокритиками, которые говорили, что сам Бог поцеловал его в макушку. После первых же киноролей у актера появилась целая армия поклонниц. Однако они даже не подозревали, какой вулкан страстей кипел в этом спокойном с виду человеке. "Рамблер" расскажет несколько фактов об артисте, о которых многие не догадываются.

Фото: Кадр из фильма "Призвание" Кадр из фильма "Призвание"

Заикание

Видео дня

Зрители даже не догадывались, что Каморный страдал сильным заиканием. Когда он волновался, на его лице появлялся тик. Однако ни на экране, ни на сцене это не проявлялось. Сам он говорил о том, что если, исполняя роль, он начал заикаться, значит, это было плохое исполнение. Из-за ангофразии он чувствовал свою уязвимость, поэтому и в жизни стремился походить на своих экранных героев.

Разлад с Мордюковой

После того, как актриса Нонна Мордюкова развелась с коллегой по цеху Вячеславом Тихоновым, за ней стала активно ухаживать звезда "Призвания". Его абсолютно не смущало то, что артистка была старше почти на 20 лет. Чего не скажешь о Нонне Викторовне. Когда Мордюкова в очередной раз пыталась объяснить Каморному, что из-за большой разницы в возрасте у них ничего не получится, он без лишних раздумий прострелил себе руку на глазах у насмерть перепуганной актрисы.

После этого происшествия Мордюкова стала избегать Каморного, а окружающие о нем начали говорить как о человеке весьма неуравновешенном. Стали ходить слухи, что Юрий психически болен. Кроме того, когда Нонна Викторовна отвернулась от Юрия, он начал сильно выпивать.

Паранойя

На почве злоупотребления спиртным у актера начала развиваться мания преследования. Знакомые не раз замечали странное поведение Каморного. Ему постоянно казалось, что за ним следят. Поэтому неудивительно, что к 37 годам Юрий был уже очень больным человеком. У него часто случались беспричинные и совершенно неконтролируемые вспышки ярости.

Смертельная пуля

Во время съемок в своем последнем фильме «Игра без козырей» Юрий познакомился с молодой гримершей и пригласил ее в гости в Ленинград. Первое, что поразило девушку, когда она очутилась в коммуналке у Каморного – богатая коллекция холодного оружия. Она была настолько большой, что едва помещалась в маленькой комнате.