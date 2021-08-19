Умер актер фильма «Убить Билла»

Актер Синъити Тиба, известный по роли Хаттори Ханзо в фильме «Убить Билла», скончался от коронавируса. Ему было 82 года. Об этом сообщает Oricon News.

Фото: Кадр из фильма "Убить Билла" Кадр из фильма "Убить Билла"

После заражения COVID-19 у актера развилась пневмония, ставшая причиной его смерти.

Синъити Тиба был госпитализирован 8 августа. Все это время он находился в больнице. Его состояние не улучшалось.