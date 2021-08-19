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Умер актер фильма «Убить Билла»

Анна Шутова
46 минут назад

Актер Синъити Тиба, известный по роли Хаттори Ханзо в фильме «Убить Билла», скончался от коронавируса. Ему было 82 года. Об этом сообщает Oricon News.

Умер актер фильма «Убить Билла»
Фото: Кадр из фильма "Убить Билла"Кадр из фильма "Убить Билла"

После заражения COVID-19 у актера развилась пневмония, ставшая причиной его смерти.

Синъити Тиба был госпитализирован 8 августа. Все это время он находился в больнице. Его состояние не улучшалось.

Актер снялся более чем в 120 фильмах. Среди них - «Манеры выживать 5+», «Суши гёл», «Тройной форсаж: Токийский дрифт», «Провал во времени», «Властелины стихий» и «Обреченный на одиночество».

Ранее "Рамблер" сообщал, что умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в "Шерлоке".

Актеры,Тройной форсаж: Токийский Дрифт,Убить Билла,
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