Умер актер фильма «Убить Билла»

Актер Синъити Тиба, известный по роли Хаттори Ханзо в фильме «Убить Билла», скончался от коронавируса. Ему было 82 года. Об этом сообщает Oricon News.
После заражения COVID-19 у актера развилась пневмония, ставшая причиной его смерти.
Синъити Тиба был госпитализирован 8 августа. Все это время он находился в больнице. Его состояние не улучшалось.
Актер снялся более чем в 120 фильмах. Среди них - «Манеры выживать 5+», «Суши гёл», «Тройной форсаж: Токийский дрифт», «Провал во времени», «Властелины стихий» и «Обреченный на одиночество».
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