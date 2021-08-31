Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС

Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.
Комиссия проанализировала результаты медицинских обследований командиров, участников космического полета основного и дублирующего экипажей МКС-66.
"Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья",
- говорится в публикации на сайте центра.
Режиссер Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины "Вызов". Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле "Союз МС-19" с "Байконура".
Актриса Алена Мордовина Мордовина и режиссер Алексей Дудин войдут в дублирующий экипаж. Ожидается, что Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней и вернутся на Землю на "Союзе МС-18". Ранее Пересильд рассказала, как она готовится к съемкам фильма на МКС.