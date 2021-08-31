Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС

Главная медицинская комиссия допустила экипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

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Комиссия проанализировала результаты медицинских обследований командиров, участников космического полета основного и дублирующего экипажей МКС-66.

"Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья",

- говорится в публикации на сайте центра.

Режиссер Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины "Вызов". Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле "Союз МС-19" с "Байконура".