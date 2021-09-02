Актеры, которые участвовали во Второй мировой войне

Многие актеры «золотого века Голливуда» до начала карьеры в гламурной индустрии добровольно шли в армию или участвовали в партизанском движении. «Рамблер» собрал представителей кино и театра, которые служили во время Второй мировой войны.

Фото: Кадр из фильма «Унесенные ветром» Кадр из фильма «Унесенные ветром»

Кларк Гейбл

Американский актер, известный по мелодраме «Унесенные ветром», попал в армию после семейной трагедии. Его жена Кэрол Ломбард, также актриса, разбилась по пути домой из тура, в котором собирала деньги на военные нужды. «Король Голливуда» Гейбл поступил на службу в Военно-воздушные силы США в возрасте 43 лет — достаточно преклонном для солдата. Актер совершил пять боевых вылетов в качестве стрелка-наблюдателя.

Одри Хепберн

Актриса из «Римских каникул» родилась в Бельгии, а годы Второй мировой войны провела в оккупированной Голландии. Дядю ее матери казнили за саботаж, а двоюродного брата отправили в немецкий трудовой лагерь. Хепберн помогала голландскому движению Сопротивления: 15-летняя девушка устраивала подпольные танцевальные представления для сбора денег, а также доставляла секретные послания и посылки.

Пол Ньюман

Голливудский актер, отличавшийся редкой красотой, присоединился к Военно-морским силам США после окончания средней школы в 1943 году. Звезда фильма «Кошка на раскаленной крыше» служил радистом и наводчиком в боевых действиях на Дальнем Востоке, Юго-Восточной Азии и Тихом океане. Ньюман также обучал запасных боевых пилотов и членов экипажа.

Марсель Марсо