Екатерина Волкова рассказала о домогательствах

Российская актриса Екатерина Волкова, прославившаяся благодаря роли в "Ворониных", рассказала о том, что сталкивалась с домогательствами в карьере. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".
Актриса рассказала, что такие случаи в ее карьере были, но она смогла выйти из ситуации. При этом, она до сих пор общается с людьми, которые давали ей неоднозначные намеки.
"Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб. Но я и не работала там, с людьми я в прекрасных отношениях. Мы не затрагиваем эти темы, но мы общаемся. Я понимаю, да, что попытка была. Можно было и согласиться — каждому свое"
Она добавила, что сейчас актрисы не попадают в кино "через постель", как многие считают. По ее мнению, подобные истории остались в 2000-х годах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Эвелина Бледанс обвинила в домогательствах режиссера.