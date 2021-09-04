Екатерина Волкова рассказала о домогательствах

"Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб. Но я и не работала там, с людьми я в прекрасных отношениях. Мы не затрагиваем эти темы, но мы общаемся. Я понимаю, да, что попытка была. Можно было и согласиться — каждому свое"