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Ален Делон высказался о смерти Бельмондо

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад

Французский актер Ален Делон высказался о смерти своего коллеги — актера Жан-Поля Бельмондо. Он заявил об этом в эфире телеканала CNews.

Ален Делон высказался о смерти Бельмондо
Фото: EPAEPA

«Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад», — поделился Делон.

О смерти актера стало известно ранее 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни, причина смерти не уточняется. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.

Жан-Поль Бельмондо — один из знаковых актеров французской «новой волны». Наибольшую известность ему принесла роль преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Он также снимался в лентах «Чудовище», «Профессионал», «Ас из Асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и «Одиночка».

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