Ален Делон высказался о смерти Бельмондо

Французский актер Ален Делон высказался о смерти своего коллеги — актера Жан-Поля Бельмондо. Он заявил об этом в эфире телеканала CNews.

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«Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад», — поделился Делон.

О смерти актера стало известно ранее 6 сентября. Бельмондо умер на 89-м году жизни, причина смерти не уточняется. В 2001 году он перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет.