Михалков раскритиковал молодых актеров

Советский и российский режиссер Никита Михалков высказался о новом поколении молодых актеров. Об этом он сообщил в интервью "Известиям".

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Режиссер рассказал, что в его академии планируют делать профессионалов для работы в современном кино. Как отметил Михалков, сейчас очень мало творческих людей, которые знают свое дело.

"Актеров, режиссеров и продюсеров — пруд пруди. Но настоящих, тех, кто знает дело, понимает, чувствует, тех, кем ты восхищаешься, — единицы"

Когда речь зашла о молодых актерах, Михалкова спросили, действительно ли новое поколение настолько свободно, что без проблем преодолевает барьеры. Однако режиссер не считает это положительной чертой. По его словам, человек преодолевает один барьер и после этого ничего больше предложить не может.

"Сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале, — это другое. Невозможно свободой заменить мастерство. Я смотрю спектакль и вижу, что вот это сделать было нетрудно, а вот это — трудно, так трудно, что я даже не понимаю, как это удалось"