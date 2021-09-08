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Дмитрий Певцов выступил за цензуру в искусстве

Lenta.ru
3 часа назад

Российский актер Дмитрий Певцов выступил за цензуру в искусстве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Певцов выступил за цензуру в искусстве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист процитировал протоиерея Андрея Ткачева, который считал, что существование цивилизации немыслимо без запретов. Певцов согласился с этим мнением и подчеркнул, что запреты важны и в искусстве.

«В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были ниже пояса. Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно все, потому что художники, "я так вижу"», — возмутился актер.

Он отметил, что государство должно регулировать проекты, на которые дает деньги, и создавать для этого специальные комиссии. Кроме того, он подчеркнул, что детей необходимо оградить от «безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства».

Ранее Певцов призывал вернуть в экономику практику советских пятилеток. По его мнению, рыночная система несовершенна без планирования и регулирования со стороны государства. До этого народный артист также предлагал навсегда закрыть Twitter на территории России и заявлял о необходимости оградить российского телезрителя от скандальных телепередач.

Актеры,Говорит Москва,Андрей Ткачев,Дмитрий Певцов,
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