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3 актера, которые сыграли в кино своих родителей

Мария Иглина
3 часа назад

Некоторым директорам по кастингу не нужно далеко ходить, чтобы найти молодую юную версию того или иного персонажа, ведь дети часто выглядят как точные копии своих родителей. "Рамблер" расскажет об актерах, которые сыграли в кино своих родителей.

3 актера, которые сыграли в кино своих родителей
Фото: Кадр из фильма "Вечер"Кадр из фильма "Вечер"

Мэми Гаммер

В романтической драме Лайоша Кальтаи "Вечер" Мэми Гаммер, дочь актрисы Мэрил Стрип, сыграла молодую Лилу Уиттенборн Росс в прошлом. А уже повзрослевшую героиню исполнила сама Мэрил Стрип. Актрисы настолько невероятно похожи друг на друга, что порой кажется в дело вмешались современные технологии, чтобы "омолодить" Стрип на экране.

Эвер Андерсон

Кадр из фильма "Обитель зла"

В фильме "Обитель зла" мама и дочь вновь работали вместе, на этот раз ими оказались Мила Йовович и Эвер Андерсон. Дочь Милы исполнила роль юной Алисии Маркус. Еще интересно то, что отец девочки Пол Андерсон также присоединился к фильму, но уже в качестве режиссера.

Энни Старк

Кадр из фильма "Жена"

В драме Бьерна Рунге "Жена" актриса Гленн Клоуз исполнила роль жены великого литератора и просто талантливой женщины Джоан Кастельман. А вот дочь КлоузЖнни Старк сыграла ту же героиню, только в молодости.

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