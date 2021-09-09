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Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака» Веслав Голас

Мира Маркина
4 часа назад

Умер польский актер Веслав Голас. Ему было 90 лет. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.

Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака»
Фото: Кадр из фильма «Худой и другие»Кадр из фильма «Худой и другие»

Актер умер после второго инсульта. Он ушел из жизни в день своего юбилея.

Веслав Голас родился 9 октября1930 года в Кельце. В школьные годы он стал членом польского сопротивления и в 14 лет был арестован гестапо. После войны учился в Театральной академии, работал в варшавском Драматическом театре и Польском театре.

Актер снялся в фильмах «Четыре танкиста и собака», «Рукопись, найденная в Сарагосе», «Потоп», «Кукла», «Летна», «Как быть любимой», «Закон и кулак», «Брюнет вечерней порой» и «Разыскиваемый, разыскиваемая».

6 сентября умер французский актер Жан-Поль Бельмондо.

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