Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака»

Умер польский актер Веслав Голас. Ему было 90 лет. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.

Фото: Кадр из фильма «Худой и другие» Кадр из фильма «Худой и другие»

Актер умер после второго инсульта. Он ушел из жизни в день своего юбилея.

Веслав Голас родился 9 октября1930 года в Кельце. В школьные годы он стал членом польского сопротивления и в 14 лет был арестован гестапо. После войны учился в Театральной академии, работал в варшавском Драматическом театре и Польском театре.