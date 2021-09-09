Умер актер из сериала «Четыре танкиста и собака»

Умер польский актер Веслав Голас. Ему было 90 лет. Об этом сообщает Wyborcza со ссылкой на дочь артиста.
Актер умер после второго инсульта. Он ушел из жизни в день своего юбилея.
Веслав Голас родился 9 октября1930 года в Кельце. В школьные годы он стал членом польского сопротивления и в 14 лет был арестован гестапо. После войны учился в Театральной академии, работал в варшавском Драматическом театре и Польском театре.
Актер снялся в фильмах «Четыре танкиста и собака», «Рукопись, найденная в Сарагосе», «Потоп», «Кукла», «Летна», «Как быть любимой», «Закон и кулак», «Брюнет вечерней порой» и «Разыскиваемый, разыскиваемая».
6 сентября умер французский актер Жан-Поль Бельмондо.