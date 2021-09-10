Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Шварценеггера решили заменить в кино

Даша Краснова
2 часа назад

Актер Стив Хоуи, который известен зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь". Фильм основан на одноименном проекте Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером. Об этом сообщает Deadline.

Шварценеггера решили заменить в кино
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Хоуи снимется в пилоте нового проекта, который разрабатывает телеканал CBS. Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер появится в образе добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Но семьи даже не догадывается, что Гарри работает на разведку США.

кадр из сериала

Имена других актеров пока остаются в секрете. Сценарий написал Мэтт Никс ("Черная метка: Падение Сэма Экса"), а режиссером выбрали Энтони Хемингуэя, который ранее снял несколько эпизодов сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и реализовал несколько собственных проектов, среди которых фильм "Красные хвосты" (2012).

До этого стало известно, что Петров сыграет в новом сериале для Netflix.

Актеры,Мэтт Никс,Энтони Хемингуэй,Арнольд Шварценеггер,Джеймс Кэмерон,Netflix,CBS,
6
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители