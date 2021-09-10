Шварценеггера решили заменить в кино

Актер Стив Хоуи, который известен зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь". Фильм основан на одноименном проекте Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером. Об этом сообщает Deadline.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Хоуи снимется в пилоте нового проекта, который разрабатывает телеканал CBS. Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер появится в образе добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Но семьи даже не догадывается, что Гарри работает на разведку США.

кадр из сериала

Имена других актеров пока остаются в секрете. Сценарий написал Мэтт Никс ("Черная метка: Падение Сэма Экса"), а режиссером выбрали Энтони Хемингуэя, который ранее снял несколько эпизодов сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и реализовал несколько собственных проектов, среди которых фильм "Красные хвосты" (2012).