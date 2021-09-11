Куда тратит деньги Дэниел Крейг

Дэниел Крейг, известный зрителям по ролям в таких картинах, как "Достать ножи", "Лос-Анджелес" в огне", "Удача Логана" "007: Спектр" и других частях об агенте Джеймсе Бонде, и это далеко не весь его послужной список. На 2021 год состояние Крейга оценивается в 100 миллионов долларов. Его высокий заработок объясняется тем, что стриминговый сервис Netflix компенсирует те суммы, которые артист мог бы заработать, если бы его проекты показывали только в кинотеатрах. "Рамблеру" стало интересно, на что же тратит деньги самый высокооплачиваемый актер мира. И мы удивились, когда не нашли дома за десятки миллионов долларов и раритетные автомобили за те же баснословные деньги. Но все же что-то мы нашли.

Из недвижимости у Крейга замок в графстве Линкольншир, что на востоке Англии, дом в Бруклине, Нью-Йорк, и квартира в Нью-Йорке. Начнем с первого: имение актеру обошлось почти в 19 миллионов долларов. Замок в викторианском стиле находится в городке Спилсбери, что в 200 км от Лондона. Имение раскинулось на четырех квадратных километрах, а площадь дома составляет одна тысяча квадратный метр. В нем восемь спален, библиотека, банкетный зал, шесть ванных комнат и четыре санузла.

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Второй дом Крейга расположен в Бруклине, Нью-Йорк. Раньше пятиэтажное здание принадлежало романисту Мартину Эмису и его супруге Изабель Фонсеке. Актеру недвижимость 1901 года постройки обошлась в почти семь миллионов долларов. В исторической резиденции шесть спален и пять с половиной ванных комнат с высокими потолками. Есть частный лифт, сад и патио на крыше. А самой дешевой недвижимостью Крейга стала квартира в Нью-Йорке — около двух миллионов рублей.

Однако при всем этом Дэниел Крейг давно признан среди поклонников человеком с большим сердцем. Дело в том, что когда актер стал получать солидные гонорары, он начал тратить львиную долю доходов на благотворительность. За свою карьеру он успел активно поучаствовать в различных акциях по борьбе со СПИДом и сиротством. В 2012 году он поддержал финансово и информационно миссию ОРБИ совместно с компанией ОМЕГА. Также в 2017 году Дэниел Крейг организовал акцию, согласно которой каждый, кто внесет пожертвование в проект по поддержке службы саперов ООН, может выиграть встречу с актером.

А в 2014 году в рамках мероприятия Night of Opportunity Gala Крейг получил награду за участие в организации The Opportunity Network, которая занимается благотворительностью. Эту почетную награду он разделил с супругой и коллегой Рэйчел Вайс, которая постоянно и активно поддерживает все его начинания. Вместе они помогают через данный фонд студентам из небогатых семей получать престижное образование в хороших университетах.

В одном из своих интервью Крейг также заявил, что несмотря на свои доходы, он не собирается оставлять деньги в наследство своим детям — большую часть средств он собирается так или иначе потратить или раздать на благотворительность.

"Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Мне не нравится сама идея наследства. Моя философия заключается в том, чтобы избавиться от денег или даже раздать их перед тем, как уйти из жизни",

— отметил голливудский актер.

В качестве примера он привел американского предпринимателя и филантропа Эндрю Карнеги, раздавшего перед своей смертью в начале 20-го века крупные суммы на благотворительность:

"Есть старая пословица, которая звучит так: если ты умер богатым, то проиграл. По сегодняшним меркам Эндрю Карнеги раздал около 11 миллиардов долларов, что показывает, насколько богатым он был, потому что я готов поспорить, что какую-то сумму он всё же оставил".