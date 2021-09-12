$100 млн: кто из актеров получал рекордные гонорары

Ни для кого не секрет, что актерская карьера очень высокооплачиваема. Тем не менее даже в этой отрасли есть рекордные гонорары. Суммы настолько баснословные, что сложно представить, как их можно получить за исполнение роли в киноленте, пускай и очень популярной. Речь идет о гонорарах свыше 100 миллионов долларов. Согласитесь, сумма немаленькая. «Рамблер» расскажет, кому из актеров удалось получить такие деньги за съемки в фильме.

Фото: Кадр из фильма "Шестое чувство" Кадр из фильма "Шестое чувство"

Джек Николсон — $123 миллиона

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Роль: Джокер.

Фильм: «Бэтмен» (1989 год).

Кадр из фильма «Бэтмен»

Одного из первых Джокеров сыграл Джек Николсон в киноленте Тима Бертона. Забавен тот факт, что актер до последнего не хотел соглашаться на роль в «Бэтмене». Его удалось уговорить лишь после того, как режиссер пообещал ему надбавку к гонорару в виде отчислений от прибыли. В результате артисту накапало больше $120 миллионов. Эта сумма не только обогатила Джека, но и сделала его рекордсменом, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса.

Примечательно, что подобный результат пытался повторить последователь Николсона Дэнни ДеВито, который сыграл в киноленте про Бэтмена в 1992 году. Актер исполнил роль другого злодея - Пингвина и пытался выторговать для себя аналогичный гонорар. Тем не менее студия Warner Bros. отвергла запросы актера, выплатив ему стандартный гонорар.

Киану Ривз — $212 миллионов

Роль: избранный Нео.

Фильм: «Матрица: Перезагрузка», «Матрица: Революция» (2003 год).

Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»

Роль избранного Нео в «Матрицах» — одна из самых известных в карьере Киану Ривза. Именно она сделала его популярным на весь мир, принеся небывалый успех. Кинолента перевернула жанр фантастики с ног на голову, оказавшись настоящим прорывом в начала 21 века.

В общей сложности за съемки в картине Ривз получил 212 миллионов долларов. Правда, достичь этого удалось за счет того, что продолжение «Матрицы» разделили на две части и выпускали в прокат поочередно как две отдельные ленты. Это позволило Киану Ривзу забрать $50 миллионов в виде гонорара и еще более $150 миллионов в виде процентов (по 15% с каждой серии) от кассовых сборов. К слову, за съемки в легендарной первой «Матрице» Киану Ривз получил около $74 миллионов с учетом инфляции.

Брюс Уиллис — $151 миллион

Роль: психиатр Малколм Кроу.

Фильм: «Шестое чувство» (1999 год).

Кадр из фильма «Шестое чувство»

«Шестое чувство» стало первой и, как вскоре выяснилось, лучше работой в карьере режиссера М. Найта Шьямалана. Безусловно, в успех карьеры внес свой вклад блестяще исполнивший свою роль психиатра Малколма Кроу Брюс Уиллис. Но режиссеру пришлось хорошенько раскошелится, чтобы оплатить работу кинозвезды.