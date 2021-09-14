Мордвинова объяснила, зачем вернулась в Россию спустя 12 лет

Актриса Амалия Мордвинова заявила о возвращении на родину спустя 12 лет. Звезда рассказала об этом, став гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».
По словам артистки, на протяжении всех этих лет она жила в Америке с четырьмя своими детьми и собаками. Она призналась, что очутилась в США из-за второго супруга Александра Гольданскома.
«Туда вслед за ним поехала наша дочь Диана, а потом и я. Дочка поехала в Америку учиться. Я в переездах по миру не вижу ничего особенного, поэтому и вернулась. Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну. Просто я привыкла путешествовать постоянно»,
— призналась Амалия.
Также актриса поведала, что за ее плечами четыре брака, но ни одном из них она не жалеет. Как отметила актриса, она не жалеет о своих отношениях с разными мужчинами.
«Я всегда счастлива в браке и всегда счастлива в разводе»,
— заявила звезда.
Недавно также стало известно о возвращении на родину еще одного артиста. В Россию приехал тяжелобольной Андрей Губин.