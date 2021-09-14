Мордвинова объяснила, зачем вернулась в Россию спустя 12 лет

«Туда вслед за ним поехала наша дочь Диана, а потом и я. Дочка поехала в Америку учиться. Я в переездах по миру не вижу ничего особенного, поэтому и вернулась. Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну. Просто я привыкла путешествовать постоянно»,